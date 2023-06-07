Meclis Yeni başkanını seçiyor, ilk 2 tur için 400 milletvekili şartı!

28'inci dönem milletvekilleri yemininin ardından sırada Meclis Başkanı seçimi var.

AK Parti ve MHP, Numan Kurtulmuş'u aday olarak gösterirken, CHP grubu ise Tekin Bingöl'ü aday olarak belirledi. İyi Parti'nin adayı ise Cihan Paçacı olacak.

Meclis Genel Kurulu, yeni başkanın belirlenmesi için saat 14.00'te bir araya gelecek.

Oylama gizli yapılacak ve milletvekilleri tercihlerini açıklamadan oy kullanacaklar.

İLK 2 TUR İÇİN 400 MİLLETVEKİLİ

28'inci dönemde Meclis Başkanı'nın belirlenmesi için adaylardan birinin ilk 2 turda 400 milletvekilinin oyunu alması gerekiyor. Ancak bu oyu sağlayamazlarsa, 3'üncü tur oylama gerçekleşecek. Bu turda, salt çoğunluk olan 301 oy, Meclis Başkanı'nın seçilmesi için yeterli olacak.

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Eğer seçim 4'üncü tura kalırsa, en fazla oy alan aday Meclis Başkanı olarak seçilecek.

Meclis'in mevcut aritmetiği göz önüne alındığında, Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş'un en geç 3'üncü turda yeni Meclis Başkanı olarak seçilmesi bekleniyor.

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