Meclisi karıştıran iddia: CHP ile HDP'nin ortaklığı Akşener'i kızdırdı, yeni ittifak yolda!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) tarafından2018 yılında kurulan Millet İttifakı'nın taraflarından İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP'nin HDP ile yakınlaşmasından rahatsızlık duyduğu ileri sürüldü. Bu iddiaya dayandırılarak İYİ Parti'nin DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte yeni bir ittifak planı yaptığı söylentisi ise siyaset gündemine bomba gibi düştü.

AKŞENER'İN YENİ İTTİFAK PLANI

CHP ile HDP arasındaki yakınlığın Akşener ve İYİ Parti'nin diğer üyeleri arasında rahatsızlık yaratması üzerine ortaya atılan ittifak planı iddialarına göre, İYİ Parti'nin kuracağı yeni ittifakta DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partisi olacak.

SAADET PARTİSİ DE HDP'DEN RAHATSIZ

Meral Akşener'i yeni ittifak arayışına iten sebebin ise CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı'na HDP'nin verdiği gizli desteğin artık iyice belirgin olması ve parti tabanının bu durumda rahatsızlık duyması olduğu söyleniyor. HDP'nin, İYİ Parti'ye sürekli 'Bizim sayemizde Meclis'e girdiniz' şeklinde yaptığı göndermeler, Meral Akşener cephesinde de büyük tepki çekti. Öte yandan hem İYİ Parti hem de Saadet Partisi'nin tabanında da HDP ile yapılan ittifaka karşı sesler iyice yükselmeye başladı.

"ŞU AN KOLTUKLARINIZDA HDP'NİN OYLARIYLA OTURUYORSUNUZ"

Siyaset kulislerinde konuşulan iddialara göre Akşener'in planladığı yeni ittifaka CHP'nin de sonradan dahil edilebileceği tahmin ediliyor. Ancak ittifakta söz geçerliliğinin İYİ Parti'de olması bekleniyor.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "İyi Parti size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya gönül vermişlerin de içinde olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta, HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" demişti.

MİLLET İTTİFAKI NEDİR?

Millet İttifakı, kısa adıyla MİLLET, Türkiye'de 2018 genel seçimlerine katılmak için oluşturulan bir seçim ittifakıdır. İttifak, 5 Mayıs 2018 tarihinde dört muhalif parti Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti tarafından resmen başlatıldı.