Meclisin gündemi Menderes’teki çöp tesisi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında, gündem Menderes ilçesinde yapılması planlanan çöp tesisi oldu. AK Parti'li Hızal, Menderes'te yapılacak çöp tesisi için, "Seferihisar Belediye Başkanı olsaydınız ve tesisin teklifi sunum yapılmadan gelseydi nasıl bakardınız?" diye sorarken Soyer ise, "Bugün Aziz Bey bu koltukta oturuyor olsaydı ve ben Seferihisar Belediye Başkanı olsaydım sahip çıkardım. Çünkü artık gerçeklik farklı" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ocak ayı olağan meclis toplantısının üçüncü oturumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer idaresinde gerçekleşti. Mecliste gündem Menderes ilçesinde yapılması planlanan çöp tesisi oldu. AK Parti gurubu, çöp tesisi ile ilgili endişelerini dile getirirken, Başkan Soyer de konu hakkında açıklama yaptı. Mecliste ayrıca, gelecek ayki oturumun Harmandalı'da yapılması planlandı.

"Kafalarda soru işareti var"

Menderes'in Çakaltepe Mahallesi, Gölova mevkii sınırları içinde yapılması planlanan entegre katı atık yönetim tesisinin maddesi oturumda gündeme geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal konuyla ilgili söz alarak, "Muhalefet grubu olarak her fırsatta İzmir'de çöp sorunu olduğunu dile getirirken böyle bir tesisin yapım aşamasında neden karşı duruş sergiliyoruz? Evet İzmir'de bir bizce sizin iddia ettiğinizden çok daha fazla bir çöp sorunu var. Siz algı olduğunu iddia ediyorsunuz. Harmandalı'da çok önceden açılışı yapılması gereken bir tesisin açılışı yapıldı. Süreç içinde de eksikleri giderilecek. Bu tesisin yapılmış olması İzmir'deki çöp sorununu ortadan kaldırdı mı? İzmir'de çöp sorunu nasıl ortadan kalkacak? Ödemiş'te bir tesis yapılacak, Bergama'da bir tesis yapılıyor. Menderes'te planlanıyor. Bu tesisin Menderes'te yapılmasıyla alakalı çalışma ortaya kondu. Çok güzel sunum yapıldı. İlkesel olarak bu tesislerin yapılmasıyla ilgili bir problem yok. Çelişki gibi durabilir, komisyonda neden "evet" denildi? Finansman açısından doğru bir yöntem. CHP'nin uzun yıllardır eleştirdiği yap-işlet-devret modeliyle yapılacak. Teknik olarak bu çalışma doğru, geç kalmıştı ama yer konusunda bazı tereddütlerimiz var. Sosyal ve psikolojik faktörler var. Bu bizim dikkatimizi çekti. Diğer kriterler de önemli ama bu bizim için çok önemli. Sokağa çıkıp İzmir'de çöp kavramıyla ilgili soru yönelttiğimizde ilk akla gelecek Harmandalı'nın istenmeyen görüntüleridir. 2013 yılından bu yana mücadele veren Menderes'teki hemşehrilerimizin haklı duruşlarını savunmak durumundayız. Kafalarda soru işareti var. Bize bunlar anlatıldı. Bizim ve sizin ikna olmamız bir şeyi değiştirmiyor. Mendereslilerin ikna olması anlamında bir şeyler yapılması gerekiyor. ÇED süreci aşamasından önce bunları yapmamız gerekiyor. Harmandalı bile tam anlamıyla rehabilite edilmemişken, Ödemiş ve Bergama'da hayata geçirilmemişken, 6-7 yıldır mücadele veren ve siyasi saiklerle hareket etmeksizin CHP'lisi de, AK Parti'lisi de başka partiye mensup arkadaşların ikna sorunu var. Meclis üyeleriyle yapılmış bir toplantının yeterli olmayacağını düşünüyoruz. İzmir'de bir çöp problemi var. Bunun ortadan kaldırılması için bizler de size destek vereceğiz. Biz AK Parti olarak önergenin oy çokluğuyla geçmesini bekliyoruz" diye konuştu.

AK Parti'li meclis üyesi Hüsnü Boztepe de, "Herkes burada ilçesinin menfaatine konuşuyor. Ben de Çiğli için söz aldım. İzmir'de 1970 yılından beri çöp Çiğli'ye dökülüyor. Ben de bundan sonra Çiğli'ye daha az çöp dökülmesini istiyorum. Siz Harmandalı için "koku da sinek de yok" diyorsunuz. Şimdi kış. Yazın göreceksiniz. Koku da var, sinek de var" ifadelerini kullandı.

"Popülist yaklaşımdan uzak durmalıyız"

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç ise, şu ifadeleri kullandı: "Yerel seçimlerde görev almış belediye başkanları, meclis üyeleri var. Bu tasarruf aynı zamanda büyükşehir meclisinindir. Biz halkı temsil ediyoruz. Onlara ne yarıyorsa onu yapıyoruz. Biz 4 sene sonra bir daha oy isteyeceğiz. Eminim Menderes halkı İzmir Büyükşehir Belediyesinin hakkını verecektir. Metroya ne kadar çok karşı çıkılmıştı ama bugün ulaşımın en büyük payını metro oluşturuyor. Biz bunu halkı anlatmaya devam edeceğiz. Önümüzde güzel örnekler var. Yurt dışı örnekleri var. Belki Menderes ilçesini ön plana alarak anlatmalıyız. AK Parti grubu da karşı çıkmadığını söylüyor. İkna meselesinden bahsediliyor. Menderes taş ocaklarına da karşı çıkmıştı ama yapıldı. Popülist yaklaşımdan uzak durmalıyız" ifadelerini kullandı.

"En az sizin kadar Menderes'i savunuyoruz"

AK Parti'li Hızal, Başkan Soyer'e, "Seferihisar Belediye Başkanı olsaydınız ve tesisin teklifi sunum yapılmadan gelseydi nasıl bakardınız?" sorusunu yöneltti. Soyer bunun üzerine "Hepimiz en az sizin kadar Menderes'i savunuyoruz. En az sizin kadar Menderes için kaygılıyız. En az sizin kadar Menderes'in iyiliğini istiyoruz. Bundan zerre kadar tereddüdünüz olmasın" dedi.

"Bu algıyı değiştirmek için mücadele edeceğiz"

Soyer daha sonra şu açıklamayı yaptı:

"Bu çöp lafının çok rahatsız edici bir algısı olduğunu biliyorum. Bunda Harmandalı tesisinin etkisi olabilir. Bu algıyı tamamen değiştirecek noktaya geldik. Gelecek ay Harmandalı'da meclis oturumu yapalım. Kapasitesini görelim, eksiği varsa görelim. Meclis oturumumuzu orada yapacağız. Adına "çöp yığınları, çöp dağları, vahşi depolama" diyebilirsiniz. Bu algıyı değiştirecek bir gerçeklik yaşanıyor. Popülizmin tuzağına düşmeden siyaset yapmak zor iştir. Bazen halka rağmen bazı şeyleri söylemek mecburiyetinde kalırsınız. Çöp için AK Parti'lisi, CHP'lisi direnmişler. Haklılar. Şimdi geliyorlar ve sizin ilçenize bu tesisi yapacaklarını söylüyorlar. Ben Seferihisar Belediye Başkanı olsaydım, Aziz Başkan gelseydi, karşı çıkardım. Benim gözümdeki algı Harmandalı'daki algıydı. Bugün Aziz Bey bu koltukta oturuyor olsaydı ve ben Seferihisar Belediye Başkanı olsaydım, sahip çıkardım. Samimiyetimle söylüyorum. Bu tesisin yapılmasına karşı çıkmazdım. Çünkü gerçeklik farklı artık. Harmandalı'daki tesis mükemmel. Hüsnü Bey az önce belirtti. Harmandalı'ya çöpün az gelmesini istedi. Çok haklı. Bergama'da, Menderes'te yaparsak belediye araçları daha az gidecek, daha az mazot harcayacak. Bunlar bu milletin parası. Hem Harmandalı rahatlayacak hem de tasarruf edilecek. İtiraz edenleri çok iyi anlıyorum ama bu algıyı değiştirmek için mücadele edeceğiz. Artık gerçeklik değişti. Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz. Toplantılarda örneğin; "Tahtalı Havzasına şöyle bir zararı vardır" derlerse vazgeçeceğiz. Ne yapacağız? Biz bilime rağmen, bu ülkenin menfaatlerine rağmen bir şeyi yapmayız. O zaman B planına bakacağız, o zaman başka bir şeye bakacağız. Önümüzdeki ay meclis toplantılarından çarşamba günkü oturumunu Harmandalı'da yapacağız."

Boztepe'ye palet, bone, şort ve gözlük getirdi

Öte yandan CHP'li meclis üyesi Hasan Ünal, geçen oturumda yüzülebilir Körfez için tarih isteyen AK Parti'li meclis üyesi Hüsnü Boztepe'yi, 1 Nisan 2021'de Karşıyaka'ya yüzmeye davet etti. Yanında Boztepe için aldığı palet, deniz gözlüğü, bone ve şortu getiren Ünal, "Ben sizin için gerekli şeyleri hazırladım. Paleti 43 numara aldım. Yüzerken balıklara da selam vereceksiniz. Annem "başını soğuk tutma" derdi. Deniz soğuk olur. Boneniz de hazır, XXL aldım. Rengine alınmayın aynısından kendime de aldım" dedi. Bu konu mecliste gülüşmelere neden oldu. Mecliste ayrıca AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'ın 42. doğum günü sebebiyle pasta da kesildi.

Tatilde öğrenciler Doğal Yaşam Parkına ücretsiz girecek

Meclis oturumunda, 2019-2020 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatilinde çeşitli illerden ve civar ilçelerden gelecek olan öğrencilerin 18 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında İzmir Doğal Yaşam Parkına ücretsiz girmesi için kararı da alındı. Ayrıca Ege Şehir Planlama A.Ş.'nin sermayesinin 5 milyon TL artırılması oturumda gündeme geldi. AK Parti Grubu hamleyle ilgili bilgi isteyince açıklama yapan Başkan Soyer, "Özellikle bazı bölgelerde toplu konut imalatı yapacağız. Şirketi büyüteceğimiz hamleler yapıyoruz. Bunun üzerine gideceğiz" dedi.

Kaynak: İHA