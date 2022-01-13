Mecliste bir değil, onlarca Semra Güzel var! HDP'li vekillerin yakınları, PKK'nın dağ kadrosunda başı çekiyor!

Geçtiğimiz günlerde mecliste yer alan HDP'li Semra Güzel'in, 2 Türk askerini ve 1 koruyucuyu şehit eden PKK'lı sözlüsünün ortaya çıkması ülkenin gündemine oturmuş, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için harekete geçilmişti. İkilinin verdiği samimi pozlar siyasi gündeminde deprem etkisi yaratırken, 17 vekilin daha PKK yakınlığı ortaya çıktı.

EŞİ, ÇOCUKLARI, YAKINLARI

HDP'li Semra Güzel'in sözlüsü Volkan Bora, 2017 yılında TSK tarafından öldürülmüştü. Ancak bu ölüm Güzel için bir ilk değildi çünkü, kardeşi Şeyhmus Güzel, yine 2017 yılının temmuz ayında TSK tarafından yürütülen bir operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

Mecliste yer alan ve PKK ile iş birliği içerisinde olan tek ismin Semra Güzel olmadığı ortaya çıktı. Güzel ile birlikte toplamda 18 milletvekilinin bir ayağı PKK'nın dağlarında ya da Kandil'de bulunuyor. Vekillerin aile üyeleri PKK'nın dağ kadrosunda başı çekerken, kimisi öldürüldü, kimisi de faaliyet göstermeye halen daha devam ediyor.

İŞTE O İSİMLER

- HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy’un kardeşi Şirhat Özsoy, 1992 yılında çatışmada öldürüldü. Diğer kardeşi Nevruz Özsoy hala dağda.

- HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’in kardeşi Nihayet Taşdemir ve yeğeni Pınar Taşdemir, halihazırda terör örgütü saflarında.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü’nün teyzesi Kejji Erdem ile HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’ın kardeşi F. Sarısaç örgütün dağ kadrosu ile irtibatta olan isimler. HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir’in kardeşi Ramazan İmir hala örgüt çatısı altında faaliyet yürütüyor. İmir’in 3 dayısı ise operasyonlarda etkisiz hale getirildi.

- HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın abileri Mazlum Dağ, İbrahim Dağ ve Lütfi Dağ da örgütte. Mazlum Dağ, Erbil’de şehit edilen Türk Konsolosluk görevlisi Osman Köse’nin katili. Diğer abisi İsmail Dağ ise 2003 yılında etkisiz hale getirildi.

- HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede’nin abisi Sadettin Dede terör örgütünün sözde kırsal yapılanmasında.

- HDP Siirt Milletvekili Sıdık Taş’ın kardeşi Nezir Taş 1994 yılında Mehmetçik’le girdiği çatışmada öldürülürken, yeğeni Mahfuz Taş 2019’da sağ yakalandı.

- HDP Van Milletvekili Fatma Kurtulan’ın kocası Salman Kurtulan, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki’nin de kardeşi Ahmet Bilind Tiryaki terör örgütü üyesi. Ruştu Tirkaki’nin diğer kardeşi Selman Tiryak ise 2016 yılında öldürülen teröristler arasında.

- Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın yeğeni HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan’da da benzer bir tablo var. Ömer Öcalan’ın kardeşleri Fatma ve Ayney Öcalan hala kırsal alanında faaliyet gösteriyor.

- HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin’in yeğeni Mizgin Maçin hala örgüt saflarında

- HDP Van Milletvekilli Tayip Temel’in kardeşi U.T, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’in amcası L.E. ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Yine HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay’ın kardeşi Abdulkadir Günay, İle HDP Batman Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın kayınbiraderi etkisiz hale getirilen teröristlerden.

- HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun’un amcası Fesih Coşkun kırsalda faaliyet gösterirken yakalandı, Dayısı Cemal Yıldız ise 1992’de etkisiz hale getirildi.