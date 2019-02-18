Yeni meclis başkanı kim olacak? Geçici TBMM başkanı kim oldu? Binali Yıldırım neden istifa etti?

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevini 18 Şubat Pazartesi günü bırakacağını açıklamıştı. Binali Yıldırım bugün istifasını verdikten sonra TBMM'de geçmiş dönem onuruna yemek verecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı olarak 12 Temmuz 2018'de seçilen Yıldırım'ın, bugün istifa ederek 7 aydır sürdürdüğü görevine veda etmesi bekleniyor. Yıldırım'ın istifa kararının Salı günü Genel Kurul'da okunmasıyla Meclis Başkanlığı seçim takvimi de resmen işlemeye başlayacak.

YENİ MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK? ADAYLAR KİM?

Beş gün içinde, yani 23 Şubat'a kadar, siyasi partilerin Meclis Başkanı adaylarını netleştirmesi gerekiyor. Bu noktada gözler AK Parti'de; Meclis'in yeni başkan adayları arasında kulislerde, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Meclis Başkanvekili Mustafa Şentop'un isimleri konuşuluyor.



MECLİS BAŞKANI BELLİ OLDU MU? MHP MECLİS BAŞKANI ADAYLARI KİM?

MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önce aday çıkamayacaklarını ve AK Parti'nin aday göstereceği ismi destekleyecelerini açıklamıştı. Meclis başkanlığı seçiminde, CHP'nin adayı olarak Grup Başkanvekili Engin Altay'ın adı geçiyor. İYİ Parti'nin Uşak milletvekili Durmuş Yılmaz'ı, HDP'nin ise, Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş ya da Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ı aday göstereceği belirtiliyor.

TBMM GEÇİCİ BAŞKANI KİM OLACAK? CELAL ADAN KİMDİR?

Yıldırım'ın, istifa dilekçesini Meclis Başkanlığına sunmasının ardından Meclis Başkanı seçilinceye kadar olan süre içinde, TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, "Başkan Vekili" sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı olacak.



MECLİS BAŞKANI SEÇİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? KİM SEÇİLDİ?

TBMM İçtüzüğü uyarınca, Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı'nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı'na bildirilecek. TBMM Başkanlığı için adaylık başvurularının sona erdiği günün ertesinde Genel Kurul, Başkan seçimi için toplanacak. Planlanan takvime göre, 24 Şubat Pazar günü 29. TBMM Başkanı seçilecek.

MECLİS BAŞKAN ADAYI OLMA ŞARTI NEDİR?

Meclis başkanı seçilebilmek için ilk iki turda adayların 400 oy alması gerekiyor. Ancak, sandalye dağılımı göz önünde bulundurulduğunda ilk iki turda herhangi bir adayın seçilmesi mümkün gözükmüyor. Üçüncü turda 301 oy alan aday, Meclis'in yeni başkanı olacak.