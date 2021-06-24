Mecliste Delta varyantı paniği: MHP ve CHPli vekillerin danışmanlarında görüldü!

Tüm dünyayı endişeye sürükleyen yeni tip koronavirüs salgını kapsamındaki Delta varyantı meclise de sıçradı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, vekil danışmanı olan iki kişide Delta varyantı tespit edildiği öğrenildi.

Varyantın tespit edildiği kişilerin MHP ve CHP'de milletvekilli danışmanlığı yaptığı öğrenilirken kimliklerinin ise açıklanmamasına karar verildi. Delta varyantına sahip iki kişi de iki doz aşısını birden yaptırmış olmakla birlikte görülen belirtiler üzerine hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan test sonuçları pozitif çıkan danışmanlarla iletişime geçen ulaşan Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, evlerinden 14 gün boyuna çıkmamalarını istedi.

DELTA VARYANTI NEDİR?

İlk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr Tim Spector, topladıkları verilere göre özellikle mayıs ayından bu yana klasik Kovid-19 belirtilerine artık çok daha az rastladıklarını kaydetti.

"Bu varyant daha farklı çalışıyor" diyen Dr Spector, belirtilerdeki bu değişiklik nedeniyle insanların Kovid-19'dan şüphelenmeyip yalnızca grip olduklarını zannettikleri ve bu nedenle test ya da izolasyon seçeneklerini eleyip virüsü bulaştırmaya devam ettikleri düşüncesinde. Yaş gençleştikçe belirtilerin de daha hafif seyrettiğine dikkat çeken Dr. Spector'a göre koku ve tat kaybı yine de belirtilerde üst sıralarda yer alıyor.