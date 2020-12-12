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Mecliste gerginlik: AK Partili ve HDPli vekiller birbirine girdi!

TBMM'de yapılan bütçe görüşmeleri kapsamında konuşma yapan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in sözleri gerginlik yarattı. Konuşmanın üzerine HDP ile AK Parti vekilleri birbirinin üzerine yürüyünce oturuma dakika ara verildi.

Mecliste gerginlik: AK Partili ve HDPli vekiller birbirine girdi!

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri kapsamında konuşma yapan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in sözleri, mecliste gerginliğe neden oldu. HDP ve AK Parti milletvekillerinin birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine Genel Kurul'a 15 dakika ara verildi.

TBMM Genel Kurulu Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

KOBANİ BAHANESİYLE KUMPAS DAVA

İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi üzerine parti grupları adına yapılan konuşmalar sırasında HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, kürsüye çıktı. Taşdemir, geçen Ekim ayında Kobani eylemleri kapsamında HDP'li isimlerin gözaltına alınıp tutuklandığı soruşturmayı hatırlatarak, şunları söyledi:,

Mecliste gerginlik: AK Partili ve HDPli vekiller birbirine girdi!

‘Kobani eylemleri bahane edilerek partimize karşı bir kumpas dava açıldı’
“Kobani eylemleri bahane edilerek partimize karşı bir kumpas dava açıldı, 6 yıl sonra hem de. Bu arkadaşlarımızın hepsi bu dosyada aslında ifade vermişti. Yine DTK ve HDK, TJA gibi demokratik kurumlarımız hedef haline getiriliyor.”

AK PARTİLİ VEKİLLERDEN TEPKİ

Taşdemir'in konuşması, Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesine neden oldu. AK Parti milletvekilleri, HDP'li Taşdemir'e tepki gösterdi.

Bazı AK Parti milletvekilleri kürsüye yürüyünce, diğer HDP milletvekilleri de yerlerinden kalktı. AK Parti ve HDP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. CHP'liler ise araya girerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul devam etti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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