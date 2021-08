Mecliste gerginlikler! Vekiller tekme tokat kavga etti!

Parlamento Genel Kurulunda, muhalefette bulunan Ermenistan İttifakından Milletvekili Vage Akopyan’ın kürsüde konuştuğu esnada, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi sıralarından sözlü sataşmanın yapılması üzerine tartışma başladı.

Akopyan’ın kürsüden ayrılıp iktidar partisi sıralarına doğru ilerlemesinin ardından milletvekilleri arasında tekmeli yumruklu kavga yaşandı.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan oturuma ara verse de Genel Kurul salonunda milletvekilleri arasındaki kavga devam etti. Salona giren güvenlik güçleri iktidar ile muhalefet arasına girerek kavgayı önlemeye çalıştı.

Shocking moment MPs brawl with the opposition party in Armenia pic.twitter.com/XGOUJqmq3H