Mecliste gerginlikler! Vekiller tekme tokat kavga etti!

Parlamento Genel Kurulunda, muhalefette bulunan Ermenistan İttifakından Milletvekili Vage Akopyan’ın kürsüde konuştuğu esnada, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi sıralarından sözlü sataşmanın yapılması üzerine tartışma başladı.

Akopyan’ın kürsüden ayrılıp iktidar partisi sıralarına doğru ilerlemesinin ardından milletvekilleri arasında tekmeli yumruklu kavga yaşandı.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan oturuma ara verse de Genel Kurul salonunda milletvekilleri arasındaki kavga devam etti. Salona giren güvenlik güçleri iktidar ile muhalefet arasına girerek kavgayı önlemeye çalıştı.

Shocking moment MPs brawl with the opposition party in Armenia pic.twitter.com/XGOUJqmq3H — The Sun (@TheSun) August 28, 2021

ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU

Öte yandan Genel Kuruldaki oturumunun öğleden önceki kısmında, Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Ayka Sarkisyan kürsüde konuşma yaparken, eski Savunma Bakanı Seyran Oganyan’ı vatan hainliği ile suçlaması üzerine tartışma çıktı.

Olay kürsüde olan Sarkisyan’a su şişesi atılması ile başladı. Giderek büyüyen kavga Genel Kurulda iktidar ile muhalefet milletvekillerinin birbirine su şişeleri atmasıyla devam etti. Salona giren güvenlik güçleri olayları durdurdu.

Ermenistan Parlamentosunda geçtiğimiz günlerde de muhalefet partileri ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı.

Parlamento Genel Kurulunda hükümetin 5 yıllık programına ilişkin görüşmeler yapılırken muhalefette yer alan Onurum Var İttifakı’ndan Milletvekili Anna Mkrtçıyan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a yönelik eleştirilerde bulunmasının ardından salonda karşılıklı iktidar ile muhalefet arasında sözlü sataşmalar yaşanmıştı. Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, kadın Milletvekili Mkrtçıyan’ı salondan güvenlik görevlilerinin zoruyla çıkartmaya çalışınca milletvekilleri ile güvenlik güçleri arasında arbede çıkmıştı.