Mecliste koltuklar boşaldı: Ara seçime mi gidilecek?
HDPli vekillere düzenlenen fezlekelerin ardından mecliste boşalan koltuklar için ara seöim iddiaları ortaya atıldı. Bazı isimlerin vekilliklerinin düşmesi durumunda seçime gidilmesi beklenirken Ankara kulislerine düşen bu haber, mecliste bomba etkisi yarattı.
Son dönemde HDPli milletvekillleri hakkında düzenlenen fezlekelerin ardından mecliste boşalan koltujlar için 'ara seçim' yapılacağı iddiaları, gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın bugün kaleme aldığı yazıda, hakkında fezleke düzenlenen kişilerin vekillliklerinin düşürülmesi durumunda, Türkiye'de ara seçime gidilebileceği ifade edildi.
"SAYI 16'YA YÜKSELEBİLİR"
Muhalif kesimini son aylarda ısrarla üzerinde durduğu 'erken seçim' çağrılarının akabinde, AK Parti ve MHP'nin seçim barajıyla ilgili değişiklik yapma amacıyla ortak çalışma grubu oluşturması, yeni iddiaların gündeme gelmesine sebep oldu.
Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugün kaleme aldığı yazısında, bazı vekiller hakkında hazırlanan fezlekelerin TBMM'ye gönderildiğini anımsatarak dokunulmazlıkları kaldırılan üye sayısının 16'ya yükselebileceğini yazdı.
3 AY İÇİNDE ARA SEÇİM ZORUNLULUĞU
Anayasada yer alan maddelere göre, 30 kişinin milletvekilliğinin düşürülmesi halinde 3 ay içinde ara seçim yapılması zorunluluğunu hatırlatan Sarıkaya, ara seçim hakkında 'sürprğizlere açık bir durum' ifadelerini kullandı.
TBMM'DE PARTİLERE GÖRE MİLLETVEKİLLERİ DAĞILIMI
- AK Parti ___ 289
- CHP ___ 136
- HDP ___ 56
- MHP ___ 48
- İYİ Parti ___ 37
- Demokrat Parti ___ 2
- Türkiye İşçi Partisi ___ 1
- Büyük Birlik Partisi ___ 1
- Demokrasi ve Atılım Partisi ___ 1
- Demokratik Bölgeler Partisi ___ 1
- Saadet Partisi ___ 1
- Yenilik Partisi ___ 1
- Bağımsız Milletvekili ___ 10
- TOPLAM ___ 585