Mecliste koltuklar boşaldı: Ara seçime mi gidilecek?

Son dönemde HDPli milletvekillleri hakkında düzenlenen fezlekelerin ardından mecliste boşalan koltujlar için 'ara seçim' yapılacağı iddiaları, gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın bugün kaleme aldığı yazıda, hakkında fezleke düzenlenen kişilerin vekillliklerinin düşürülmesi durumunda, Türkiye'de ara seçime gidilebileceği ifade edildi.

"SAYI 16'YA YÜKSELEBİLİR"

Muhalif kesimini son aylarda ısrarla üzerinde durduğu 'erken seçim' çağrılarının akabinde, AK Parti ve MHP'nin seçim barajıyla ilgili değişiklik yapma amacıyla ortak çalışma grubu oluşturması, yeni iddiaların gündeme gelmesine sebep oldu.

Haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugün kaleme aldığı yazısında, bazı vekiller hakkında hazırlanan fezlekelerin TBMM'ye gönderildiğini anımsatarak dokunulmazlıkları kaldırılan üye sayısının 16'ya yükselebileceğini yazdı.

3 AY İÇİNDE ARA SEÇİM ZORUNLULUĞU

Anayasada yer alan maddelere göre, 30 kişinin milletvekilliğinin düşürülmesi halinde 3 ay içinde ara seçim yapılması zorunluluğunu hatırlatan Sarıkaya, ara seçim hakkında 'sürprğizlere açık bir durum' ifadelerini kullandı.

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