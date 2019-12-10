Mecliste 'meyhane' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un HDP'li Ahmet Şık'a "Meyhaneden boşta kalan vakitlerini bu kürsüden gelip konuşma yapmaya çalışan birisi" deyince milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Levent Gök, birleşime 40 dakika ara verdi.

TBMM Genel Kurulu'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2020 yılı bütçe görüşmeleri üzerine HDP grubu adına İstanbul Milletvekili Ahmet Şık söz aldı. Ahmet Şık, hazırlanan bütçeyi eleştirerek, "Bir insanın haysiyetli olup olmadığı menfaatleri ile prensipleri arasında tercih yapmak zorunda kaldığında anlaşılır. Dolayısıyla insanın ne olup olmadığı ya da ne olup olmayacağı yaptığı ya da yapmadığı tercihlerin toplamından ibaret. Evet, seçtiklerimiz ve seçmediklerimizin toplamıyız ve bir arada yaşıyoruz. Bir yanda hak, adalet, eşitlik, özgürlük, barış, hukuk ve demokrasi, öte yandan savaşla beslenen bir zülüm ve soygun düzeni. Herkes kendi seçimini yaptı, yapıyor. Nasıl ve neye sahip olarak yaşadığımızı ya da yaşayacağımızı belirleyen bu tercihlerimiz olacak, karar sizin" ifadelerini kullandı.

'MEYHANA" TARTIŞMASI

Sataşmadan dolayı söz isteyen AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ahmet Şık'a yönelik "Meyhaneden boşta kalan vakitlerini bu kürsüden gelip konuşma yapmaya çalışan birisi. Yüzsüzlük, yankesicilik, hırsızlık ve soygun gibi isimler bizim lügatimizde yok. Herkes kendi mesleğini icra eder, kendi mesleğini anlatır. Bunlar sizin mesleğiniz ki bu ifadeleri kullanmakta o kadar yatkınsınız. Bunlar bizde yok, bunlar sizin mesleğiniz. Dolayısıyla kendisine tavsiyem meyhaneye ayırdığı vakitten daha fazlasını parlamentoya ayırmasıdır" sözlerine yer verdi.

Mehmet Muş'un sözlerinin ardından HDP milletvekilleri sıralara vurduktan sonra sözlü olarak tepki gösterdi. HDP milletvekilleri, Mehmet Muş'un Ahmet Şık'a "meyhaneci" dediğini savunarak özür dilemesini istedi. Tartışmanın uzaması üzerine Meclis Başkanvekili Levent Gök, birleşime 40 dakika ara verdi.

Kaynak: DHA