Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesi kapsamında alınan karar gereği TBMM'de, her hafta için bir "nöbetçi bakan" uygulaması bu hafta başlıyor.

TBMM'de bu hafta başlayacak "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında, Meclis'e her hafta farklı bakan gelecek. TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri "nöbetçi bakan" Meclis'te olacak. "Nöbetçi bakan" milletvekillerinin taleplerini alacak.

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda, yarın AK Partili milletvekillerinin imzasının yer aldığı "Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülecek. Teklifle gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçilecek. Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan şartlar arasına, "terör suçundan ceza almama" şartı eklenecek. Teklifle geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde, farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilecek. Aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda, hesaplanacak cezaların oranı, yüzde 15 yerine 10 olarak uygulanacak. İthalatının yasaklandığı tespiti halinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin 4 katı idari para cezası verilecek.

Mecliste yarın CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA