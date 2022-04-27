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  3. Mecliste nutuk atan Meral Akşener, promter bozulunca iki kelimeyi bir araya getiremedi! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu!

Mecliste nutuk atan Meral Akşener, promter bozulunca iki kelimeyi bir araya getiremedi! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu!

Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşma yaparken, promterı arızalandı. Ekrandaki yazıları okuyamayan İYİ Parti Genel Başkanı, panik tavırlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Meral Akşener, TBMM'deki İYİ Parti grup toplantısında konuşma yaptığı esnada, promterın azizliğine uğradı. Konuşması kesilen Akşener, ekrandaki yazıları okuyamayınca cümleleri de yarım kaldı. Bu durum sosyal medyada "Promtersız iki kelimeyi bir araya getiremiyormuş" yorumlarını da beraberinde getirdi. Akşener'in o görüntüleri kısa süre içerisinde gündem oldu.

Mecliste nutuk atan Meral Akşener, prompter bozulunca iki kelimeyi bir araya getiremedi! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu!

PROMPTER GİTTİ, NUTUK BİTTİ

Meral Akşener, konuşmasının ortasında promterın arızası sebebiyle bir süre ne yapacağını şaşırarak panik olurken, önünde duran kağıtları karıştırmaya başladı. Konuşmasının devamında gelecek olan cümleyi bir türlü bulamayan Akşener, mecliste uzun bir süre sessiz kaldı. O anlar kameralara kaydedilirken, İYİ Parti Genel Başkanı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Mecliste nutuk atan Meral Akşener, prompter bozulunca iki kelimeyi bir araya getiremedi! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu!

 

Mecliste nutuk atan Meral Akşener, prompter bozulunca iki kelimeyi bir araya getiremedi! O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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