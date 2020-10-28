Mecliste skandal olay! Milletvekili konuşması sırasında kolunu kesti
Tayland’da muhalefet partisindeki milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça’nın, hükümet karşıtı gösterileri önemsememesine tepki göstermek için konuşma yaptığı sırasında cebinden çıkardığı bıçakla kolunu kesti. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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