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  3. Mecliste skandal olay! Milletvekili konuşması sırasında kolunu kesti

Mecliste skandal olay! Milletvekili konuşması sırasında kolunu kesti

Tayland’da muhalefet partisindeki milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça’nın, hükümet karşıtı gösterileri önemsememesine tepki göstermek için konuşma yaptığı sırasında cebinden çıkardığı bıçakla kolunu kesti. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

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28 Ekim 2020 Çarşamba 09:52
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