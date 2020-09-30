TBMM açıkladı! Mecliste ziyaretçi yasağı uzatıldı mı?

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı vaka sayılarını azaltma yönünde atılan adımlar kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı. Yapılan duyuruda,

"Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.