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TBMM açıkladı! Mecliste ziyaretçi yasağı uzatıldı mı?

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı vaka sayılarını azaltma yönünde atılan adımlar kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

TBMM açıkladı! Mecliste ziyaretçi yasağı uzatıldı mı?

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı vaka sayılarını azaltma yönünde atılan adımlar kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı. Yapılan duyuruda, 

"Meclis'te ziyaretçi yasağı uzatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi yerleşkesi ve eklentilerine koronavirüs (Covid-19) ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda 01-31 Ekim 2020 tarihleri arasında, genel kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi kabul edilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Berna Akkaya
Editör


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