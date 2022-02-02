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Meclup ne demek, TDK'ya göre Meclup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Meclup kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Meclup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meclup nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Meclup kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Meclup ne demek, TDK'ya göre Meclup kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meclup ne demek? Meclup TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi meclup kelimesi. Peki meclup ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre meclup nedir, meclup kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MECLUP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meclup kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Meclup kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre meclup kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tutkun

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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