Tanzanya'da kırmızı alarm: Teşhis edilemeyen hastalık 15 kişinin canını aldı, 50'den fazla insan hastanelik oldu!Hamile kadın ultrasonda gördüğü yüz ile dehşeti yaşadı!Tecavüz fantezileri ortaya çıkmıştı! Armie Hammer'ın eski eşi Chambers ilk kez konuştuİhbarların ardı arkası kesilmiyor! O ülkeyi piton yılanları bastıİçişleri Bakanlığı duyurdu: Parmak izi tanıma sisteminde son aşama, Mart ayında başlıyor!Boksör Leon Spinks kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? | Leon Spinks Muhammed Ali maçı full izleMuhammed Ali'yi yenen ünlü boksör Leon Spinks'ten acı haber: Kansere yenik düştü!Fatih Ürek'ten dikkat çekici açıklamalar: "Manyak bir baba olurdum"7 Şubat MİT kumpası nedir? MİT'e düzenlenen kumpasta neler yaşanmıştı? 7 Şubat MİT kumpasın perde arkasıTV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümde neler olacak?
İstanbul14 °C
  1. YAZARLAR
  2. Kubilay Öztürk
  3. Mecnun’a Dair
Kubilay Öztürk

Kubilay Öztürk

Gazeteci/Yazar
Yazarın Tüm Yazıları >

Mecnun’a Dair

Muhteşem medeniyetimizin sözlü ve yazılı edebiyatında muhteşem hikayeler vardır. Hangi asırda hangi dinden olursa olsun her insanın ibret alacağı, ders çıkaracağı hikayelerdir bunlar. Bunların içinde Mecnun’a dair hikayeler de önemli ölçüde yer almış hikayelerdir. Bir çoğu uydurma olsa da her uyduranın da aslında vermek istediği bir mesaj vardır.

Bu hikayelerden biri şöyledir:
Devrin sultanı halk arasında iki Mecnun türediğini ve ikisinin de aynı Leyla’nın aşkıyla yanıp tutuştuğunu duyar. Vezirine emir verir ve “O iki Mecnun’u huzuruma getir, imtihan edeceğim. Hangisi aşkında samimi, davasında haklıysa Leyla’sına kavuşturalım” demiş. Vezir hemen gereğini yapmış ve iki Mecnun’u kısa zamanda sultanın huzuruna çıkarmış. Sultan, Mecnunları iyice dinledikten sonra ikisinin de aşkının çok kuvvetli olduğunu görmüş. Ne yapacağına karar veremezken birden aklına zor bir soru gelmiş. İlk Mecnun’a dönerek; “Leyla için sağ kolunu verebilir misin?” diye sormuş. Soruya muhatap olan Mecnun, hiç tereddüt etmeden, “Kolum Leyla’ya feda olsun!” diyerek uzatmış. Tam ‘sultanın gözünde sınavı kazandım’ diye düşünürken, Sultanın aynı soruyu sorduğu ikinci Mecnun’un cevabı karşısında boynunu bükmek zorunda kalmış. Evet, aynı soruya muhatap olan ikinci Mecnun, sultanı da hayrete düşüren bir refleksle Leyla için feda etmesi teklif edilen koluna sarılarak; “Ben Leyla’ma dokundurtmam!” demiş.

Birileri bunu anlamakta zorlanacak biliyorum. Hatta birileri kınayacak. Hatta birileri, “Sen gazetecisin! Olur mu böyle şey!?” diyerek kızacak. Hatta birileri işi biraz daha ileri götürüp sövüp sayacak. “Ne buluyorsun bu adam da kardeşim!” diye soranlar da olacak elbette. Varsın olsun! Ölümlü dünya, kıvırmaya gerek yok. Seviyoruz kardeşim... Seviyoruz Allah için. Hatta ERDOĞAN olacak kadar... 
ALLAH ÖMRÜNÜ BEREKETLİ EYLESİN RECEP TAYYİP ERDOĞAN.

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT