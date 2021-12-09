Eski futbolcu Mecnur Çolak'ın durumunun kötü olduğu belirtildi. Mecnur Çolak’ın Bulgaristan'da beyin kanaması geçirmesinin ardından yoğun bakıma alındığı ifade edildi. Durumunun oldukça kritik olduğu yapılacak müdahale için de iki doktorun Türkiye’den Bulgaristan’a gittiği aktarıldı. Bu bağlamda, Mecnur Çolak kimdir? Kaç yaşında, öldü mü? Neden öldü? Detaylar ve son gelişmeler haberimizde...

MECNUR ÇOLAK ÖLDÜ MÜ? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Mecnur Çolak'ın Bulgaristan'da beyin kanaması geçirmesi sonrasında yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Çolak koronavirüs tedavisi görüyordu. Beyin kanaması sonrasında durumunun oldukça ciddileştiği ve Türkiye'den iki doktorun müdahale amacıyla Bulgaristan'a gittiği ifade edildi.

Ünlü oyuncu futbolu bıraktıktan sonra borsa dünyasında aktif olarak rol almıştı.

MECNUR ÇOLAK KİMDİR?

54 yaşındaki eski futbolcu 7 Ağustos 1967 tarihinde Bulgaristan’da doğmuştur. Çolak Sarıyer ve Fenerbahçe kulüplerinde forma giymiştir. Sarı lacivertli takımda 1993-1995 yılları arasında top oynamıştır.

Mecnur Çolak Fenerbahçe'deki ilk sezonunda beklenilenden çok daha üstün bir perfomans sergileyerek ligde 14 gole imza atmıştır. İki sezon Fenerbahçe'de oynamış ardından 1995-96 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu için Denizlispor'a transfer olmuştur. Burada bir sezon oynadıktan sonra birer sezonda o zamanın 2. Lig'inde şimdiki adıyla 1. Lig'de birer sezon Adana Demirspor ve Beykozspor'da oynadıktan sonra 1998 senesinde aktif futbola veda etmiştir.