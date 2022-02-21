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Medar ne demek, TDK'ya göre Medar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Medar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Medar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Medar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Medar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Medar ne demek, TDK'ya göre Medar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Medar ne demek? Medar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi medar kelimesi. Peki medar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre medar nedir, medar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MEDAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Medar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Medar kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre medar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dönence, cezir karşıtı
- Dayanak, yardımcı

MEDAR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- medar olmak

MEDAR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- medarımaişet

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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