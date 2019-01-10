MEDAŞ Genel Müdürü Uçmazbaş, çağrı merkezi personeliyle buluştu

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uzmazbaş, çağrı merkezinin 2018 yılı başarısını Karatay'da bulunan yerinde çalışanlarıyla birlikte kutladı.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, çağrı merkezi personeliyle bir araya geldi. 2018 yılından çağrı merkezinin yüksek performansından dolayı çalışanları tebrik eden Erol Uçmazbaş, "Çağrı Merkezimizi önce Konya'ya taşıyarak, daha sonra da 41 olan çalışan sayımızı 150 ye çıkardık. Böylelikle Konya gençlerine istihdam sağladık ve aynı zamanda 186'ya ulaşım sorununu giderdik ve müşteri memnuniyetini arttırdık. 2018 yılında 2 milyonun üzerinde çağrı karşıladık. Bizi arayanların yüzde 96'sı 20 saniyenin altında bir sürede karşılarında bir arkadaşımızla buluştu. Aynı zamanda müşterimizin talep ve şikayetlerine, doğru işlemin hızlıca yapılması ve müşterimizin doğru bilgilendirilmesi de en önemli kriterlerimizdendir. Bu sebeple çağrı merkezi personelin yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gerekiyor. 2018 yılında çağrı merkezi çalışanlarımıza 20 bin saatin üzerinde eğitim verdik. Gösterdiğimiz tüm çabaların karşılığı bize Müşteri Memnuniyeti olarak dönmektedir. Bize 2 yıldır bu gururu yaşatan çalışanlarımızdır. Bu sebeple çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA