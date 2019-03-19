MEDAŞ Sanat Galerisinde karikatür sergisi Konya'da kültür sanat çalışmalarına en büyük desteği veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş, (MEDAŞ) Sanat Galerisi'nin kapılarını bu kez karikatürist Efkan Beyaz'a açtı.

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