MEDAŞ Sanat Galerisinde “Yansıma” resim sergisi
MEDAŞ Sanat Galerisinde, "Yansıma" isimli resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
MEDAŞ Sanat Galerisinde, "Yansıma" isimli resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
MEDAŞ Sanat Galerisinde, Kaleli Sanat Merkezi öğrencilerinin gerçekçi resim türündeki resimlerinin yer aldığı "Yansıma" isimli serginin açılışı gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören sergide, 69 öğrencinin 135 tane eseri sergileniyor. Sergi 31 Ocak tarihine kadar MEDAŞ Sanat Galerisinde ziyaretçilerini bekliyor.
Kaynak: İHA
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