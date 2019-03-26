MEDAŞ seçim günü için hazır

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), 31 Mart günü yapılacak yerel seçimler dolayısıyla Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir illerinde seçim günü kesinti yaşanmaması ve olası kesintilere anında müdahale için hazırlıklarını tamamladı.

MEDAŞ'tan yapılan açıklamada, seçim öncesinde tüm bakım-onarım çalışmalarının gerçekleştirdiği ve seçim günü bölgede enerjinin sürekliliği adına gerekli tedbirleri aldığını bildirdi. Ayrıca arızalara uzaktan müdahale imkânı sağlayan SCADA kontrol merkezinde kriz masası oluşturulacağı ve tüm sürecin buradan yönetileceği , kullanılan sistemlerin siber saldırılara maruz kalma ihtimaline karşı gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

- Nöbetçi personel ve araçlar hazır bekletilecek -

Seçim günü ve öncesinde herhangi bir planlı kesinti yapılmayacağı ifade edilirken, kesintisiz enerjide kritik öneme sahip dağıtım merkezlerinin güvenliği için 10 nöbetçi güvenlik personeli, olası tüm sorunlara karşı hızlı müdahale edecek 775 kişilik müdahale ekibi ve 219 aracın tam kadro hazır bulundurulacağı ifade edildi. Ayrıca Seçim Kurulları ile görüşülerek jeneratörlerin kontrol edildiği ve jeneratörü olmayan seçim kurullarına gerekli desteğin sağlanacağı bildirildi.

- Alo 186 7/24 hizmete hazır -

Açıklamada, "150 kişilik uzman kadrosuyla 7/24 hizmet veren çağrı merkezi seçim gününde oluşabilecek yoğunluk için tedbirini alarak seçim için hazırlandı. Alo 186 kanalından gelecek taleplerin yanı sıra sosyal medya hesaplarından gelecek tüm talepler de hızlı bir şekilde işleme alınacak. Özellikle seçim kurulları çevresi, Valilikler, Emniyet Müdürlükleri gibi kritik noktalarda, ana güzergahlar ve caddelerde aydınlatma tesislerinin kontrolleri yapıldı" denildi.

Kaynak: İHA