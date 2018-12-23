MEDAŞ’ın ‘Kardeş Okul’ projesi sürüyor

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) tarafından başlatılan "Kardeş Okul" projesi kapsamında Niğde ve Nevşehir'de köy okulları ziyaret edildi.

3 yıl önce başlayan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, faaliyet alanındaki 6 ilde bulunan köy okullarını ziyaret eden MEDAŞ yetkilileri öğrencilere çeşitli hediyeler veriyor. Niğde Ulukışla Horoz Köyü Şehit Mehmet Zengin İlkokulu, Niğde Bor Kayı Köyü Ayşe Aydoğan İlkokulu ve Nevşehir Derinkuyu Güneyce Köyü İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden MEDAŞ yetkililerine protokolde eşlik etti. Niğde Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ, Belediye Başkanı Sıtkı Erat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Özüdoğru'nun da katıldığı programda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Hediyelerini alınca yaşadıkları mutluluk gözlerinden okunan öğrenciler teşekkür etti.

Kaynak: İHA