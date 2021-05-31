Media isminin anlamı nedir, Media ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Media isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Media ismi ne demek, Media ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Media isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Media İsminin anlamı nedir? TDK Media anlamı:

TDK'da Media isminin anlamına dair bilgi bulunmamaktadır.

Media İsmi Kuranda geçiyor mu?

Media ismi Kuran'da geçmemektedir.

Media isminin kökeni:

Media ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Media isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Media isminin rengi:

Ametist

Media ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Media isminin Harf Analizi Nedir ?

Media ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

E : İletişim, duygusal karışık

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

A : Öncü, lider, mantıklı

Media isminin Numerolojisi Kaçtır?

Media ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

E : 6

D : 5

İ : 12

A : 1

= 40 – Media İsminin Numeroloji Toplamı 40’dir.

Media isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Media ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Media isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4 E: 5 D: 4 İ: 9 A: 1 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Media isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile uyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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