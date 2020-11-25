Dünyada Black Friday adıyla ülkemizde ise "Şahane Cuma" adıyla Cuma günleri birçok mağaza ve alışveriş sitesi yaptığı indirimlerle vatandaşlara uygun fiyatla ürün satışı yapıyor. Türkiye'de birçok ilimizde mağazası bulunan Media Markt'ın Şahane Cuma indirimleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Şahane Cuma nedir? Black Friday nedir? Media Markt (Black Friday) Şahane Cuma ne zaman başlıyor? Media Markt Şahane Cuma 2020 yazarak araştırmalarda bulunuyor. Bizlerde sizler için bu indirimleri derledik. İşte detaylar...

ŞAHANE CUMA NEDİR?

Türkiye'de "Efsane Cuma" ve "Şahane Cuma" gibi farklı isimlerle bilinen Black Friday, alışveriş tutkunu kişiler tarafından heyecanla beklenmektedir. Hesaplı alışveriş yapmak isteyen ve indirime giren ürünü almak isteyen kişiler bu indirimleri takip edip araştırıyorlar. Büyük fırsat indirimleri sunan Black Friday Türkiye'de de kutlanmaktadır.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma günü kutlanan güne denmektedir. Söz konusu gün Kanada'da Ekim ayının ikinci pazartesisinde kutlanır. Tarihi 1932 yılına dayanan Black Friday, yılbaşı alışveriş sezonunun başlangıç günü olarak da kabul edilir. Bu alışveriş sezonunun başlangıcına ilk defa 1961 yılında Black Friday deniştir. Bu güne Black Friday denilmesinin sebebi o yıl alışveriş çılgınlığından dolayı Philadelphia'da yoğun trafiklerin ve zorlukların oluşmasıdır.

Black Friday gününde mağazalar erken saatlerde açılır, vatandaşlar uzun insan kuyrukları oluşturur. Ayrıca mağazalar günün geç saatlerine kadar hizmet verir. Bu günde çok sayıda marka ürünlerinde yüzde 90'a varan indirimler yapabilmektedir. Bu yıl koronavirüste salgının yaygınlığının artması nedeniyle indirim ve kampanyaların büyük zorluklara, hijyenik açılardan olumsuzluklara sebep olmasının önüne geçmek amacıyla bazı tedbirler de alınıyor.

Salgın nedeniyle mağazalara metrekare başına belirlenen sayıda müşteri alınıyor. Mağazalar düzenli olarak dezenfekte ediliyor ve giriş çıkışlarda dezenfektanlar bulunuyor, sosyal mesafe kuralına da dikkat ediliyor.

Black Friday indirimlerinden yalnızca mağazalar ve alışveriş merkezlerinde değil internet ortamında da yararlanılabiliyor. E-ticarete özel kampanyalar, mağazalarda sunulan hizmetlerin birebiri markaların internet sitelerinde yer alıyor. Böylece tüketiciler, kalabalık ortamlardan, trafikten ve alışveriş kuyruklarından uzakta, kendi evlerinin konforunda keyifle alışveriş yapabiliyor.

MEDİA MARKT ŞAHANE CUMA (BLACK FRİDAY) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday'in başlama günü her mağaza veya internet sitesince farklılık göstermektedir. Media Markt özelinde ise bu yıl 27 Kasım'da başlayacak. Bu indirimler 2-3 gün sürecek.

MEDİA MARKT ŞAHANE CUMA 2020

Teknolojik ürünlerin satıldığı şirket olan Media Markt'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre akıllı telefon, akıllı saat, dizüstü bilgisayar ve ev ürünleri Şahane Cuma kapsamında indirime sunulacak. Ayrıca her üründe değil, belirlenen ürünlerde indirimler vatandaşlara sunulacak.

Media Markt'ın internet sitesinde ulaşmak için linke tıklayınız.

En yakın Media Markt sitesini görmek için tıklayınız.

MEDİA MARKT ŞAHANE CUMA NE KADAR SÜRECEK, KAÇ GÜN?

MediaMarkt'ın 29 Kasım'a kadar sürecek 'Şahane Cuma' kampanyası ile hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr’de teknolojiseverlere her kategoride indirimler sunulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, kasım ayı boyunca sunduğu 'Şahane' fırsatların en büyüğünü 'Şahane Cuma' kampanyası ile kutlamaya hazırlanıyor. Kasım ayı boyunca teknolojiseverlerin tüm elektronik ürün ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılayan MediaMarkt, bugünden itibaren 'Şahane Cuma' fırsatlarını başlattı.

Cep telefonlarından tabletlere ve bilgisayarlara, akıllı saatlerden kulaklıklara, beyaz eşyalardan küçük ev aletlerine, bilgisayar bileşenlerinden oyun konsollarına kadar on binlerce üründe indirimler sunan MediaMarkt, 'Şahane Cuma' kampanyasını 29 Kasım tarihine kadar da sürdürecek.

ŞAHANE CUMA ÖDEMELERİ

Tüketicilere her koşulda en iyi fırsatı sunmayı hedefleyen MediaMarkt, gerçekleştirdiği iş birlikleri ile de 'Şahane Cuma' kampanyasını güçlendiriyor. Buna göre 30 Kasım tarihine kadar İş Bankası/Maximum ile yapılacak 1.000 TL ve üzeri üçüncü alışverişe 300 TL MaxiPuan verilecekken yine 30 Kasım tarihine kadar GarantiPay ile mediamarkt.com.tr’den yapılacak her 800 TL ve üzeri GarantiPay harcamasına 50 TL Bonus verilecek. Bunlarla birlikte 26-30 Kasım tarihlerinde de Yapı Kredi /World Mobil’e özel mediamarkt.com.tr’de 2 bin TL ve üzeri alışverişlere 150 TL Worldpuan hediye edilecek.

Açıklamaya göre ayrıca, MediaMarkt’ın Şahane Cuma kampanyasında indirime giren ürünler mediamarkt.com.tr’de ve MediaMarkt mağazalarında yerlerini alırken bu ürünler arasında göze çarpanlar ise şöyle:

AKILLI TELEFON, KULAKLIK, AKILLI BİLEKLİK

APPLE Airpods 2. Nesil ve Şarj Kutusu 999 TL,

SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite Tablet 2.199 TL,

APPLE iPhone XR 64GB 5.999 TL*,

OPPO A91 8GB 2.999 TL,

APPLE MQKU2TU/A - MTEY2TU/A S3 GPS 38mm 1.699 TL,

REALME 6i 4GB/128GB 2.499 TL,

REALME Band Akıllı Bileklik 169 TL,

SONY SRS.XB12 Bluetooth Bağlantılı 6W Taşınabilir Hoparlör 349 TL,

JBL Tune 220TWS 549 TL, SEAGATE STEA1000400 DSK EXT USB 3.0 2.5' 1TB Harici Disk 299 TL,

LOGITECH G203 Gaming LIGHTSYN 910-005796 Mouse 149 TL,

DAYTONA Tablet Kılıfı Siyah Beyaz 24.99 TL. CLUB üyelerine özel sepette uygulanacak indirimle geçerli olacak fiyat.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

FAKIR CHAIZEN Çay Makinesi Rouge 1 lt 329 TL,

ELECTROLUX EKF3300 Filtre Kahve Makinesi 449 TL,

ARZUM AR 1031 Technomix El Blender Seti 169 TL,

PHILIPS GC4909/60 Azur Buharlı Ütü 649 TL,

ARNICA Ayvalık 4000 Tost Makinesi 189 TL,

PHILIPS GC9640/60 Buhar Kazanlı Ütü 1.799 TL,

BOSCH BCS612KA2 2 Adet Bataryalı Şarjlı El Süpürgesi 1.899 TL,

DYSON Cinetic Animal Pro 2 Kablolu Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.699 TL.

BEYAZ EŞYALAR

ALTUS AL365N ÜD 2K A+ Enerji Sınıfı 430L No-Frost Buzdolabı 2.499 TL,

HOOVER HFDN 1L360OW-17 A+ Enerji Sınıfı 5 Programlı Bulaşık Makinesi 1.699 TL,

SAMSUNG WW90J5475FW/AH A+++ Enerji Sınıfı 9Kg 1400 Devir 2.799 TL.

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ

BRAUN SK3000 4 in 1 Şarjlı Sakal Kesme Makinesi ve Şekillendirici Erkek Bakım Kiti 179 TL,

REMINGTON S6505 PRO-Sleek & Curl Saç Düzleştirici 179 TL,

BABYLISS Smooth Glide 230 Saç Düzleştirici 279 TL.

AKILLI TELEFON

Akıllı telefon indirimlerini görmek için linke tıklayınız.

Günün şahane fırsatlarını görmek için tıklayınız.

OUTLET FIRSATLARI

Outlet Fırsatları için tıklayınız.

BİRLİKTE AL FIRSATLARI

Birlikte Al Fırsatları kapsamında HP marka dizüstü bilgisayar satılıyor. Bilgisayarı görmek için tıklayınız.

MEDİA MARKT HAKKINDA BİLGİ

Media Markt'ın internet sitesinde şirkete ilişkin olarak şu yazı yer almaktadır:

"1979 yılında ilk mağazasını Münih’te açan MediaMarkt olarak televizyon ve görüntü sistemlerinden ev sinema sistemlerine, fotoğraf makineleri ve kameralardan bilgisayar oyunları ve konsollara, bilgisayar ve cep telefonlarından beyaz eşya ve küçük ev aletlerine kadar ürün çeşidini tek çatı altında sunuyoruz. Almanya, Avusturya, İtalya, İsviçre, Macaristan, Polonya, İspanya, Hollanda, Belçika, Portekiz, Lüksemburg, Yunanistan, İsveç ve Türkiye olmak üzere toplam 14 ülkede 65 bini aşan çalışanımız ve 1000'den fazla mağazamız ile Avrupa'nın 1 numaralı elektronik perakendecisiyiz. MediaMarktSaturn Perakende Grubu olarak, 2017 yılından bu yana Avrupa’nın önde gelen tüketici elektroniği platformu CECONOMY’nin bünyesinde hizmetlerimize devam ediyoruz.

MediaMarkt Türkiye olarak, ilk mağazamızı 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtık. Bugün 27 ilde 78 mağazamız, 200 bin metrekareyi aşan satış alanımız ve 2 binden fazla çalışanımızla, yılda 150 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlıyoruz.

0850 222 1 500 numaralı Müşteri Hizmetleri’nden bize ulaşabilirsiniz."