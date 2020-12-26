Media Markt yılbaşı indirimi 2021! Media Markt yılbaşı indirimi ne zaman? konuları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de kampanya kapsamında akıllı telefonlardan tabletlere, bilgisayarlardan aksesuarlara, kahve ve çay makinelerinden elektrikli süpürgelere kadar yüzlerce ürünün yer alıdığı bu indirimleri haberimizde yer verdik.

MEDİA MARKT YILBAŞI İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Yılbaşı indirimleri ve kampanyaları kış aylarına yaklaşırken kendini belli ediyor. Kasım ve özellikle aralık aylarında kendini gösteren fırsatlar, ocak ayında da devam edebiliyor. Yeni yıl kampanyalarını kaçırmamak adına, satıcı ya da dağıtıcı firmayı düzenli aralıklarla takip etmeniz öneriliyor. İndirimlerden faydalanmak için, satın almayı düşündüğünüz ürünün fiyatlarını kontrol edebilirsiniz. Yeni yıl fırsatlarının yanı sıra ürünlere yönelik özel indirimler de yapılabiliyor.

MEDİA MARKT YILBAŞI İNDİRİMİ 2021

MediaMarkt Türkiye, 2021’e sayılı günler kala sevdiklerine henüz hediye almamış teknoloji severler için yılbaşı fırsatlarını, kampanyasına eklediği yeni ürünlerle devam ettiriyor.

MediaMarkt Türkiye açıklamasına göre, hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak kampanya kapsamında akıllı telefonlardan tabletlere, bilgisayarlardan aksesuarlara, kahve ve çay makinelerinden elektrikli süpürgelere kadar yüzlerce üründe büyük indirimler gerçekleştiriliyor.







MediaMarkt, sevdiğine akıllı telefon hediye ederek onu hem en yeni teknolojilerle tanıştırmak hem de eğitimden işe veya eğlenceye kadar farklı konularda güncel tutmak isteyenlere çeşitli fiyat aralıklarında alternatifler sunuyor.

Evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz bugünlerde bu vakti en eğlenceli ve pratik şekilde değerlendirmek isteyen teknolojiseverler için MediaMarkt, elektrikli ev aletlerinde de önemli fırsatlar sunuyor.



Sabahların vazgeçilmezi, sohbetlerinse en güzel eşlikçileri olan kahve ve çay makinelerinde geniş bir ürün yelpazesi bulunduran MediaMarkt; otomatik kapanmalı, farklı fincan kapasiteli, dokunmatik ekranlı veya 20’ye yakın tarif bilen özelliklerle çeşitli ürünler sunuyor.

Özellikle evden eğitim ile birlikte hayatımızda daha fazla yer eden tabletler ve bilgisayarlar da MediaMarkt’ın teknolojiseverlere indirimlerle sunduğu ürün kategorileri arasında yer alıyor. Yeni bir yıla yepyeni bir tabletle başlamak ve derslerini son teknolojiyle takip etmek isteyenler veya bunu sevdiklerine hediye etmek isteyenler için MediaMarkt’ta çok geniş bir fiyat aralığında ürünler bulunuyor.



Evden eğitimin yanı sıra hem oyuncuların vazgeçilmezlerinden olan hem de iş hayatını yeni bir bilgisayarla renklendirmek isteyenlere özel laptoplarda da avantajlı ürünler bulunuyor. MediaMarkt Türkiye’de öğrenciler, evden çalışanlar, oyuncular veya tasarımcılar için farklı özelliklere sahip bilgisayarlar bulunuyor.



Bahar temizliğine daha uzun bir süre olsa da 2021 yılında tertemiz bir gelecek hayal eden teknolojiseverlere MediaMarkt hem kablolu hem de kablosuz sunduğu elektrikli süpürge seçenekleriyle kolaylık sağlıyor. Evlerin en temel ürünlerinden olan elektrikli süpürgeler için çok fazla ürün alternatifi bulunurken tüketicilere farklı markalardan toz torbalı ve torbasız alternatifler de sunuluyor.



Hediye olarak saat almak, onlarca yıldır süregelen klasik ve kaliteli bir davranış. Fakat bu özel ürün, son yıllarda yerini akıllı saatlere bırakmış olabilir. Bugün akıllı saatler arasında mesaj atmayı ve arama yapmayı sağlayan, spor yaparken ki performansı veya uyku kalitesini ölçmeye yarayan, haritada konum gösteren, kalp atış hızını veya kandaki oksijen düzeyini ölçen modeller dahi bulunuyor. Akıllı bileklikler de bu kategoriye dahil edildiğinde teknolojiseverlerin önünde çok geniş bir aralıkta ürün seçenekleri mevcut.



Herkesin kendi kuaförü olduğu bugünlerde yılbaşında indirime giren kişisel bakım ürünleri kategorisinde ise saç kurutma makinelerinden düzleştiricilere, saç ve bıyık kesme cihazlarından basküllere ve epilasyon cihazlarına kadar birçok üründe önemli indirimler sunuluyor.



Kış ve yılbaşı denince akla gelen ilk resmin içinde bir şömine bulunuyor. MediaMarkt, teknolojiseverlere şömine sunmasa da kampanyasında bulundurduğu büyük ekranlı televizyonlarla tüketicilere bu klasik anı, evlerinde de canlandırma imkanı sağlıyor. MediaMarkt Türkiye dileyen teknolojiseverlere özel taksit ve kredi fırsatı sunarken hangi hediyeyi seçeceğine karar veremeyenlere mediamarkt.com.tr’de burçlara göre Hediye Rehberi de bulunuyor.

YILBAŞI HEDİYESİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yeni bir başlangıç hissiyatı daha umutlu hissetmeye açılan bir kapıdır. Herkese hitap eden ürün bulunabilmesi için yılbaşı hediyeleri geniş bir yelpaze sunar. Seçeneklerin fazlalığı dolayısıyla zaman zaman hangi hediyeyi tercih edeceğiniz konusunda kararsız kalabilirsiniz. Bu durumda ilkin hediyenin kimin için alınacağını düşünmek gerekiyor. Bu kişi sevgili, yakın bir erkek ya da kız arkadaş, aile bireyi, çocuk olabilir.

Hediye seçim sürecinde ilgi alanlarını, isteklerini ve gereksinimleri dikkate almak fayda sağlıyor. Eğlenmeyi seven arkadaşa ses ve müzik ürünleri alabilir, aile üyelerine beyaz eşya, ev aleti gibi eşyalar hediye edebilirsiniz. Bu şekilde hem onları şımartarak özel hissetmelerini sağlayabilir hem de gündelik hayatlarını kolaylaştırabilirsiniz.

Beklentilere yönelik hediye almak, o kişiyi tanıdığınızın bir göstergesi olduğundan önem arz ediyor. Böylece kişiye özel, özgün bir seçim yapmanız mümkün oluyor. Spor yapmayı ve zinde olmayı önemseyen arkadaşınıza kişisel bakım, sağlık ve spor ürünleri hediye edebilirsiniz. Eşe ve sevgiliye hediye seçerken yalnızca onun ya da ikiniz için anlamı olacak bir ürün tercih edebilirsiniz.

2021 YILININ POPÜLER YENİ YIL HEDİYELERİ NELERDİR?

Gelişen teknoloji ve trendler ürünlerin özelliklerine yansıyor. Tıpkı 2020 yılbaşı hediyeleri gibi, yeni yılda da sizleri modern, işlevsel ve kullanışlı seçkiler bekliyor. Kulaklıklar , dizüstü bilgisayarlar, tabletler, akıllı giyilebilir cihazlar, drone çeşitleri yeni yılın favorileri arasında gösteriliyor. Televizyonlar , elektronik aksesuarlar, ısıtma sistemleri ve oyun ekipmanları bu yıl da rağbet görmeye devam ediyor.

Teknolojik ürünlerin çeşitliliği yalnızca ürün grubu seçiminde değil; marka, tasarım ve model üzerinde de etkili oluyor. Örneğin hediyelik kulaklık satın almak istediğinizde tam kablosuz, kablolu, süper bass özellikli, gaming, kancalı ve benzeri modeller karşınıza çıkıyor. Üstelik farklı renk ve desen seçenekleri sizleri karşılıyor.

YILBAŞI HEDİYE ÖNERİLERİ

Yılbaşı hediyesi alırken en manidar olan ürünü seçmek önemli olsa da fiyat, marka ve model çeşitliliğini de unutmamak gerekiyor. Örneğin iyi bir Smart TV satın almak istiyorsanız ekran çözünürlüğü, bağlantı çeşitliliği, boyut, renk gamı gibi unsurları göz önünde bulundurabilirsiniz. Açık alanda çalışmayı seven yakınınıza batarya kapasitesi yüksek bir laptop hediye edebilir, fotoğraf çekmeyi seven arkadaşınıza depolama alanı geniş harici kart satın alabilirsiniz.

Kız Arkadaşa Yılbaşı Hediye Fikirleri

Kız arkadaşa hediye seçme noktasında, incelikli düşünmek gerekiyor. Daha fazla anı biriktirmek istediğinizi ifade etmek adına fotoğraf makinesi satın alabilirsiniz. Açık alanda müzik dinlemeyi seviyorsanız Bluetooth hoparlörleri inceleyebilirsiniz. Çalışan kız arkadaşınız için minimal fakat yüksek mAh kapasiteli bir Powerbank alabilirsiniz. Kız arkadaşa, sevgiliye yılbaşı hediyesi alırken farklı renk ve stiller arasından her tarza hitap edeni bulmanız da kolaylaşıyor.

Erkekler İçin Yılbaşı Hediyeleri

Erkekler için yılbaşı hediyesi alma sürecini en iyi şekilde tamamlamak için de ilgi alanlarından yola çıkmak yararlı oluyor. Kullanışlı ve eğlenceli hediyelik teknolojik ürünler öne çıkıyor. Oyun oynamayı sevenler için gaming ürünler en fazla tercih edilen yeni yıl hediyeleri arasında yer alıyor. Gaming klavye ve mouse setleri, oyuncu kulaklıkları, gaming bilgisayarlar, konsol oyunları ve kolları şeklinde uzayan bir liste sizleri bekliyor.

Kadınlar İçin Yılbaşı Hediyeleri

Kadınlara hediye seçerken birtakım hususlara dikkat etmek avantaj sağlıyor. Detaylardan güç alan, anlamlı, işlevsel, zarif bir ürün seçebilirsiniz. Kişinin hobilerini, sevdiği renkleri, eksikliğini hissettiği teknolojik ürünleri inceleyebilirsiniz. Bilgisayar, TV, telefon gibi ürünleri düşünebilir ya da hayatı kolaylaştıran ekipman ve aksesuarlara yönelebilirsiniz. Telefon veya tablet kılıfı, araç kiti, bilgisayar çantası, saç bakım ürünleri bu anlamda öne çıkıyor.

El Yapımı Yılbaşı Hediyeleri

Üzerine düşünülmüş, emek harcanmış ürünler hediye etmek, özel günleri daha da güzelleştiriyor. Arkadaşınız, kardeşiniz, ebeveynleriniz olması fark etmeksizin, herkes için uyarlanabilir kişiye özel yılbaşı hediyeleri bulunabiliyor. Sevgilinizi, ekranında birlikte fotoğrafınızın yer aldığı akıllı telefon ile sevindirebilirsiniz. Seçtiğiniz bilgisayar bileşenlerini bir araya getirerek tamamladığınız toplama bilgisayar hediye edebilirsiniz.