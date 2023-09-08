MediaMarkt CLUB, 5 milyon kullanıcıya ulaştı

MediaMarkt Türkiye'nin, 2019 yılında elektronik perakendeciliği sektöründe bir öncü olarak başlattığı sadakat programı olan MediaMarkt CLUB, 5 milyon üyeye ulaştı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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MediaMarkt CLUB, 5 milyon kullanıcıya ulaştı

MediaMarkt Türkiye'nin, 2019 yılında elektronik perakendeciliği sektöründe bir öncü olarak başlattığı sadakat programı olan MediaMarkt CLUB, 5 milyon üyeye ulaştı.

Türkiye'nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, teknolojiseverler için hayata geçirdiği özel hizmetlerle "deneyim şampiyonu olma" iddiasını sürdürdü. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu kapsamda bundan 4 yıl önce Türkiye'de elektronik perakendeciliği sektöründe bir ilk olarak hayata geçirilen MediaMarkt CLUB, ülkenin en büyük sadakat programı konumunda bulunuyor. Sunulan cazip fırsatlarla hizmetlerin bir araya toplandığı MediaMarkt CLUB'ın bugün Türkiye'deki kullanıcı sayısı ise 5 milyona ulaştı.

Teknoloji tutkunları, MediaMarkt CLUB üyeliği ile mağazalardan mediamarkt.com.tr'ye, Çağrı Merkezi'nden mobil uygulamaya kadar her yerde bu ayrıcalıklı programdan faydalanabiliyor. Böylelikle, kendilerine özel indirimler ve hediye fırsatları gibi avantajları her zaman yanlarında taşıma imkanına sahip oluyorlar.

Teknolojiseverler MediaMarkt CLUB'a tüm MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr adresinden hızlıca üye olabiliyorlar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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