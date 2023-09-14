MediaMarkt, kahve tutkunlarını ağırlayacak

MediaMarkt'ın sponsorları arasında yer aldığı, İstanbul Coffee Festivali, 14-17 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul'da gerçekleşiyor.

Türkiye'nin önde gelen elektronik perakendecisi MediaMarkt, sponsorları arasında yer aldığı İstanbul Coffee Festivali'nde ziyaretçilere unutulmaz bir kahve deneyimi sunmak için bir dizi etkinlik ve workshoplarla dolu bir programa ev sahipliği yapacak. 2016, 2017 ve 2019 yıllarında Türkiye Barista Şampiyonu unvanını kazanan Nisan Ağca, MediaMarkt standında kahve tutkunlarına özel workshoplar düzenleyecek. Nisa Ağca'nın programı şu şekilde;

14 Eylül saat 17:00: Aromalı Türk Kahvesi Atölyesi

15 Eylül saat 17:00: Filtre Kahve Atölyesi

16 Eylül saat 17:00: Nitelikli Çekirdeklerden Türk Kahvesi Yapımı

17 Eylül saat 18:00: Drip Pack ile Kolay Filtre Kahve Yapım Atölyesi

Ayrıca festival boyunca Mert Vidinli, Oyuncu Hande Kazanova, Ünlü Şef Danilo Zanna ve Kahve Gurmesi Sam Çeviköz gibi isimler MediaMarkt standında söyleşiler gerçekleştirecek.

MediaMarkt, 22-24 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek Ankara Coffee Festivali ve 20-22 Ekim tarihlerinde düzenlenecek İzmir Coffee Festivali'nde de ana sponsor olarak yer alacak. Bu etkinlikler, kahveseverlere unutulmaz deneyimler sunmaya devam edecek.

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Festivale katılamayacak kahve tutkunlarını mağazalarındaki Barista köşelerine davet eden MediaMarkt, kahve festivalini her gün evinde yaşamak isteyen tüketiciler için de internet sitesinde yer alan Barista Club adresinde cazip fiyat ve teklifleri kahveseverlerle buluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)