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MediaMarkt'tan fotoğraf meraklılarına özel indirim

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi sevenlere yönelik özel bir kampanya başlattı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt,...

MediaMarkt'tan fotoğraf meraklılarına özel indirim

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi sevenlere yönelik özel bir kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, MediaMarkt, 22 Şubat'a kadar sürecek "Stokları eritiyoruz, depoları boşaltıyoruz" kampanyası kapsamında özel indirimler düzenleyecek.

Fotoğraf çekmeyi ve çekilmeyi seven teknolojiseverler, kampanya kapsamında Canon EOS 200D’ye 3 taksit avantajına ek olarak 3 bin 999 TL yerine 2599 TL'den sahip olabilecek.

Kaynak: AA

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