İstanbul14 °C

  1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Medical Park Ordu Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor

Medical Park Ordu Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor

Medical Park Ordu Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bölgenin tanınmış hekimlerinden Romatoloji Uzmanı Dr. Ali Uğur Ünal hasta kabulüne başladı.

Medical Park Ordu Hastanesi kadrosunu güçlendiriyor

Medical Park Ordu Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bölgenin tanınmış hekimlerinden Romatoloji Uzmanı Dr. Ali Uğur Ünal hasta kabulüne başladı.

10 yıldır bölgede hizmet veren Medical Park Ordu Hastanesi, alanında uzman bir hekimi daha kadrosuna kattı. Romatoloji Uzmanı Dr. Ali Uğur Ünal hasta kabulüne başladı. Dr. Ali Uğur Ünal'ın uzmanlık alanları arasında; romatoid artrid, ankilozan spondilit, psoriatik artrit, Behçet hastalığı, ailevi akdeniz ateşi, fibromiyalji, polimyalji romatika, gut hastalığı, bağ doku hastalıkları: sistemik lupuz eritematozus, sjögren sendromu, skleroderma, vaskülitler, still hastalığı hastalıkları bulunuyor.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.