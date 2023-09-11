Medical Point’te, mikrovasküler bypass eğitimi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi hekimleri ve Wisconsin Üniversitesinden araştırmacılar, İzmir ve çevre illerden gelen beyin ve sinir cerrahisi uzman ve asistanlarına yönelik "mikrovasküler anastomoz" kursu düzenledi. Kursta, çok küçük çaplı damarların birbirine dikilebilmesi yeteneğinin kazandırılması için mikroskop altında yapay bypass eğitimi verildi. Cerrahi uzman ve asistanlar, tıpkı gerçek beyin ameliyatı yapar gibi sentetik malzemeler üzerinde çalıştı.

İEÜ Medical Point Hastanesinde, beyin ve sinir cerrahisi uzman ve asistanlarına yönelik mikrovasküler anastomoz kursu gerçekleştirildi. İEÜ Medical Point Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Ali Akay, Op. Dr. Evren Sandal ve Wisconsin Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Başkaya'nın ekip üyesi Dr. Abdullah Keleş, İzmir ve çevre illerden gelen 28 katılımcının yer aldığı kursta eğitim verdi. Uygulamalı eğitimde, çok küçük çaplı damarların birbirine dikilebilmesi yeteneğinin kazandırılması amacıyla mikroskop altında çalışıldı. Katılımcılar, gerçek beyin ameliyatı yapar gibi sentetik malzemelere bypass ameliyatı uyguladı. Beyin damarlarına bypass ameliyatı yapabilme konusunda pratik eğitim alan katılımcılar, daha sonra havyanlar üzerinde de ileri eğitimler alacak.

Kurslar devam edecek

Beyindeki damarla ilgili ameliyatların oldukça detaylı çalışma gerektiren zorlu ameliyatlar olduğunu kaydeden İEÜ Medical Point Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Ali Akay, bu ameliyatları yapacak hekimlerin deneyim elde etmesi gerektiğini vurguladı. Cerrahi asistan ve uzmanlara yönelik gerçekleştirilen mikrovasküler anastomoz kursunun İzmir'de ilk kez düzenlendiğini ifade eden Doç. Dr. Akay, "Verdiğimiz bu kursun ardından, hayvan dokusu ya da kadavra üzerinde bir kurs daha vermeyi planlıyoruz. Daha sonra canlı hayvan üzerinde bir kurs planlamamız da bulunuyor" dedi.

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"Mikro cerrahi işlemlerde pratik yapmak çok önemli"

Kursa ilişkin bilgilendirmede bulunan Op. Dr. Evren Sandal, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, eskiden yapılamayan zor ve teknik ameliyatlar daha fazla yapılabilir hale geldi. Bunlardan biri de beyindeki damarların tamiri, bypass ameliyatıdır. Bu derece zorlu ve mikro çaplı damar işlemleri, artık daha fazla yapılıyor. Ortalama yaşam beklentisi çok yükselmiş durumda. 90 yaşında beyin damarı tıkalı olan hasta için çözüm üretilmeye çalışılıyor. Artık, "ameliyat edilemez tümör" kavramı giderek azalıyor. Bu yüzden mikro cerrahi işlemlerde pratik yapmak çok önemli. Özellikle cerrahi asistanlık döneminde, bu tip kursların düzenli olarak yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Kursa katılan cerrahi uzman ve asistanlar da kursun çok faydalı geçtiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)