Medicana ile Konyaspor sağlık sponsorluğu anlaşmasını tazeledi

Medicana Sağlık Grubu ile Konyaspor sponsorluk anlaşmasını 1 yıl daha uzattı.

Konyaspor, Medicana Sağlık Grubu ile sağlık sponsorluğu sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine iki tarafın yetkilileri katıldı.

Konyaspor Genel Sekreteri Muammer Akın, Medicana Sağlık Grubuna teşekkür ederek, "Sağlık sektöründe önde gelen kurumlardan olan Medicana, kuruluşundan beri birçok spor kulübünün sporluğunu üstleniyor. Türk futbolunun içinde bulunduğu bu ortamda kulübümüze ve diğer kulüplerimize desteği çok değerlidir. Medicana bu noktada bizleri yalnız bırakmayan kurumlarımızın arasında yer alıyor. Yıllardır süregelen Medicana ile olan birliktelik daha nice senelere devam edecektir. Yönetim kurulumuz olarak sponsorluk ve reklam gelirlerini çok önemsiyoruz. Şehrimizde yer alan kurum ve kuruluşlar ile oluşturduğumuz hava Konyaspor'a olumlu yönde etkilediğini şahit oluyoruz. Son yıllarda kulübümüze sponsorluk noktasında bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Elbette biz bu iş birliğinin her daim uzun soluklu olmasını diliyoruz. Bugün burada Süper Lig 2023-2024 sezonunu kapsayan anlaşma imzaladık. Fakat gelecek sezon bu anlaşmanın devam edeceğinin sözünü almış bulunmaktayız. Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkürü borç biliyoruz" dedi.

"Medicana, Konyaspor kulübünün hep yanında olacaktır"

Konya Medicana Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Argındoğan ise, "30 yılı aşan deneyimi olan Medicana Sağlık Grubu Konya Hastanesi olarak 2014 sezonundan bu yana Konyaspor ile devam eden sağlık sponsorluğu iş birliği içerisindeyiz. Bu yıl da her yıl olduğu gibi burada sporu ve sporcuları desteklemek için üzerimize düşen görevi yapacak olmanın haklı gurunu yaşıyoruz. Sporun sağlık için önemini bilen bir grup olarak spor faaliyetlerinin ve sporcunun desteklenmesi açısından tüm branşlarda Mecidana Konya Hastanesi modern teknolojisi, deneyimli kadrosu ile Konyaspor Kulübü'nün hep yanında olacaktır. Medicana Sağlık Kurumu olarak spor farkındalığı konusunda üzerimize düşen görevi yapmaya hazır olduğumuzu tekrar hatırlatmak isterim. İlerleyen zamanlarda daha güzel sonuçlar üreterek kulübümüzle yürümek istiyoruz. Konyaspor'a başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)