Medicana İzmir, 3. yaşını kutluyor

Sağlık sektöründe 30 yılı geride bırakan Medicana Sağlık Grubu'nun, İzmir'de açtığı Medicana International İzmir Hastanesi, üçüncü kuruluş yıldönümünü kutluyor. Üç yıl içinde İzmirliler'in güvenini kazanarak en çok tercih edilen sağlık kuruluşlarından olan Medicana İzmir, geçen yıl açılan Medicana Çeşme ile kente katkı sunmaya devam ediyor.

Üç yıl önce, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü 9 Eylül gibi özel bir günde kapılarını açan Medicana International İzmir'in bu süreçte önemli başarılara imza attığını dile getiren Genel Müdür Dr. Ulvi Ünal, üçüncü yılı doldurmanın gururu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Her geçen gün gelişen, hizmet kalitesi ile güven veren bir kurum olmayı başardıklarını söyleyen Ünal, "Hasta memnuniyeti odaklı yapıcı yaklaşımımız, konforlu ve modern mimarimiz ile fark oluşturarak, İzmirlilerin ilgi ve güvenini kazandık" dedi.

Hasta memnuniyeti odaklı

Medicana ekibinin, özverili çalışmaları sayesinde İzmirlinin en çok tercih ettiği sağlık kuruluşu olarak öne çıktıklarına işaret eden Ünal, şu açıklamada bulundu: "Bunun sayesindedir ki geçen sene Medicana Çeşme'yi açtık ve çok büyük ihtiyacı karşıladığımızı da daha ilk senemizde gördük. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu gibi özel bir günde açıldığımız 9 Eylül 2020 tarihinden bu yana, çok önemli başarılara imza attık. Bunu yaparken ne olursa olsun hasta memnuniyeti odaklı anlayıştan geri adım atmayan hastanemizin üçüncü yılını kutlar, başta çalışanlarımız olmak üzere, bu başarıda katkısı olan tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)