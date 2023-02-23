Mediop Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mediop Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mediop Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mediop Ndiaye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mediop Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mediop Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mediop Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mediop Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mediop Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mediop Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mediop Ndiaye 2 Haziran 1991 tarihinde Saint Louis şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mediop Ndiaye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Mediop Ndiaye, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Mediop Ndiaye'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mediop Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mediop Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Mediop Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mediop Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ripensia

1 Temmuz 2018 yılında D. Calarasi

3 Ağustos 2020 yılında FC Arges

11 Ağustos 2021 yılında CSM Resita

5 Ağustos 2022 yılında Concordia

Mediop Ndiaye kimdir

Mediop Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mediop Ndiaye şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Olympique de Saint-Louis

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Mediop Ndiaye nereli

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