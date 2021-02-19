Medipol Başakşehir 0 - 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. hafta maçında Trabzonspor'u konuk etti. Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçı 1-0 bordo mavili takımın üstünlüğüyle sona erdi.
Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor’u ağırladı.
Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının ilk yarısı golsüz geçti. Bordo mavililer maçtaki gidişata ikinci yarıda dur dedi.
79. dakikada Yusuf Sarı'nın attığı gol sonucunda Trabzonspor 1-0 öne geçti.
Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçı 1-0 bordo mavili takımın galibiyeti ile sona erdi.
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