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Medipol Başakşehir 0 - 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. hafta maçında Trabzonspor'u konuk etti. Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçı 1-0 bordo mavili takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Medipol Başakşehir 0 - 1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 26. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor’u ağırladı.

Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçının ilk yarısı golsüz geçti. Bordo mavililer maçtaki gidişata ikinci yarıda dur dedi.

79. dakikada Yusuf Sarı'nın attığı gol sonucunda Trabzonspor 1-0 öne geçti.

Medipol Başakşehir - Trabzonspor maçı 1-0 bordo mavili takımın galibiyeti ile sona erdi.

Detaylar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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