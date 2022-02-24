Medipol Başakşehir 1 – 2 Fatih Karagümrük | Maç sonucu Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e Borini ve Ahmed Musa'nın attığı gollerle 2-1 yenildi. Ev sahibi takımın golünü ise Trezeguet kaydetti.

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8. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Emre Mor'un hatasında topu kapan Serdar Gürler, ceza sahasına hareketlenen Okaka'ya pasını attı. Okaka'nın sağ çaprazda yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. (GOL)25. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Berkay, sol kanatta müsait durumda olan Pizzi'ye pasını gönderdi. Pizzi'nin arka direğe gönderdiği topa Trezeguet gelişine vurdu ve fileleri havalandırdı: 1-0. (GOL )39. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Fatih Karagümrük savunmasından atılan uzun topta Epureanu'nun ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak Bistrovic'in önünde kaldı. Bistrovic, bekletmeden ceza sahasına giren Borini'nin önüne pasını yolladı. Borini'nin gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-1. ( GOL)41. dakikada Karagümrük öne geçti. Bistrovic'in pasıyla sol kanattan hareketlenen Emre Mor topla buluştu. Epureanu'dan kurtulan Emre Mor'un altı pas içine gönderdiği topa Ahmed Musa ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-2. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının detayları eklenecektir. Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat Altan Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Serdar Gürler, Pizzi, Trezeguet, Okaka VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Toure, Emre Mor, Borini, Bistrovic, Ahmed Musa Goller: Dk. 25 Trezeguet (Medipol Başakşehir), Dk. 39 Borini, Dk. 41 Ahmed Musa (VavaCars Fatih Karagümrük) Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri medipol başakşehirspor toto süper lig