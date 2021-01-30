Medipol Başakşehir 1 - 5 Atakaş Hatayspor | Maç özeti ve sonucu
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 19. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Atakaş Hatayspor ile 30.01.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maç sonucu:
Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maç özeti
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STADYUM BİLGİSİ
Başakşehir Fatih Terim - İstanbul
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
30.01.2021 16:00
Medipol Başakşehir Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri
Cüneyt Çakır(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Turgut Doman(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Ekrem Kan(avar)
Medipol Başakşehir İlk 11
34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 42. Ömer Ali Şahiner
Yedekler
1. Volkan Babacan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel
Atakaş Hatayspor İlk 11
1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 55. Yusuf Abdioğlu, 16. Mesut Çaytemel, 90. Strahıl Venkov Popov, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 8. Aabıd Rayane, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf
Yedekler
34. Akın Alkan, 41. Joseph Akomadı, 2. Burak Can Çamoğlu, 23. Abdurrahman Canlı, 19. Muhammed Mert, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 10. Selim Ilgaz, 3. Alexandros Katranıs, 5. Isaac Sackey, 14. Pablo Renan Dos Santos
Süper Lig 19. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|44
|24
|2
|Galatasaray
|21
|13
|3
|5
|43
|18
|42
|25
|3
|Fenerbahçe
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|42
|19
|4
|Gaziantep FK
|21
|9
|8
|4
|35
|26
|35
|9
|5
|Hatayspor
|21
|10
|5
|6
|34
|26
|35
|8
|6
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|34
|14
|7
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|33
|2
|8
|Fatih Karagümrük
|21
|8
|7
|6
|33
|29
|31
|4
|9
|Yeni Malatyaspor
|21
|7
|7
|7
|27
|26
|28
|1
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|26
|-6
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|25
|5
|12
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|25
|-8
|13
|Kasımpaşa
|21
|7
|4
|10
|23
|31
|25
|-8
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|24
|-4
|15
|Başakşehir FK
|21
|6
|6
|9
|27
|37
|24
|-10
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|23
|0
|17
|Kayserispor
|21
|6
|4
|11
|15
|26
|22
|-11
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|19
|-20
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|18
|-9
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|17
|-16
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|14
|-19
Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları
|15.01.2021
|Gençlerbirliği
|1-3
|Fatih Karagümrük
|16.01.2021
|Antalyaspor
|1-1
|Trabzonspor
|16.01.2021
|Başakşehir FK
|1-1
|Sivasspor
|16.01.2021
|Konyaspor
|2-3
|Göztepe
|16.01.2021
|Gaziantep FK
|2-1
|Kayserispor
|17.01.2021
|Yeni Malatyaspor
|4-1
|Çaykur Rizespor
|17.01.2021
|Denizlispor
|0-2
|Hatayspor
|17.01.2021
|Beşiktaş
|2-0
|Galatasaray
|18.01.2021
|Kasımpaşa
|1-2
|BB Erzurumspor
|18.01.2021
|Fenerbahçe
|3-1
|MKE Ankaragücü