Medipol Başakşehir 1 - 5 Atakaş Hatayspor | Maç özeti ve sonucu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Atakaş Hatayspor ile 30.01.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu? Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maç sonucu: Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maç özeti Medipol Başakşehir Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.01.2021 16:00

Medipol Başakşehir Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Turgut Doman(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Ekrem Kan(avar)

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 42. Ömer Ali Şahiner

Yedekler

1. Volkan Babacan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 55. Yusuf Abdioğlu, 16. Mesut Çaytemel, 90. Strahıl Venkov Popov, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 8. Aabıd Rayane, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 41. Joseph Akomadı, 2. Burak Can Çamoğlu, 23. Abdurrahman Canlı, 19. Muhammed Mert, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 10. Selim Ilgaz, 3. Alexandros Katranıs, 5. Isaac Sackey, 14. Pablo Renan Dos Santos

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 44 24 2 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 42 25 3 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 42 19 4 Gaziantep FK 21 9 8 4 35 26 35 9 5 Hatayspor 21 10 5 6 34 26 35 8 6 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 34 14 7 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 33 2 8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 31 4 9 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 28 1 10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 26 -6 11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 25 5 12 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 25 -8 13 Kasımpaşa 21 7 4 10 23 31 25 -8 14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 24 -4 15 Başakşehir FK 21 6 6 9 27 37 24 -10 16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 23 0 17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 22 -11 18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 19 -20 19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 18 -9 20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 17 -16 21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 14 -19

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları