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Medipol Başakşehir 1 - 5 Atakaş Hatayspor | Maç özeti ve sonucu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir 1 - 5 Atakaş Hatayspor | Maç özeti ve sonucu

2020-2021 Süper Lig 19. hafta maçında Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. maç 1-5 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 19. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Atakaş Hatayspor ile 30.01.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maç sonucu:

Medipol Başakşehir, Atakaş Hatayspor maç özeti

Medipol Başakşehir Atakaş Hatayspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

30.01.2021 16:00

Medipol Başakşehir Atakaş Hatayspor Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Tarık Ongun(1. Yardımcı Hakem), Samet Çavuş(2. Yardımcı Hakem), Turgut Doman(dördüncü Hakem), Burak Şeker(var), Ekrem Kan(avar)

Medipol Başakşehir İlk 11

34. Fehmi Mert Günok, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 3. Hasan Ali Kaldırım, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 19. Demba Ba, 21. Mahmut Tekdemir, 23. Deniz Türüç, 42. Ömer Ali Şahiner

Yedekler

1. Volkan Babacan, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 24. Ravil Tagir, 25. Muhammed Emin Sarıkaya, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 33. Uğur Uçar, 88. Cemali Sertel

Atakaş Hatayspor İlk 11

1. Munır Mohand Mohamedı, 6. Jean Claude Bıllong, 55. Yusuf Abdioğlu, 16. Mesut Çaytemel, 90. Strahıl Venkov Popov, 88. Ruben Tıago Rodrıgues Rıbeıro, 8. Aabıd Rayane, 17. Babajıde Davıd Akıntole, 28. Adama Traore, 9. Aaron Salem Boupendza, 92. Mame Bıram Dıouf

Yedekler

34. Akın Alkan, 41. Joseph Akomadı, 2. Burak Can Çamoğlu, 23. Abdurrahman Canlı, 19. Muhammed Mert, 30. Mohammed Kesselly Kamara, 10. Selim Ilgaz, 3. Alexandros Katranıs, 5. Isaac Sackey, 14. Pablo Renan Dos Santos

Süper Lig 19. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş20142447234424
2Galatasaray21133543184225
3Fenerbahçe20133442234219
4Gaziantep FK219843526359
5Hatayspor2110563426358
6Alanyaspor20104634203414
7Trabzonspor209652523332
8Fatih Karagümrük218763329314
9Yeni Malatyaspor217772726281
10Antalyaspor20686202626-6
11Göztepe206772924255
12Çaykur Rizespor20677273525-8
13Kasımpaşa217410233125-8
14Sivasspor20596212524-4
15Başakşehir FK21669273724-10
16Konyaspor206592727230
17Kayserispor216411152622-11
18Gençlerbirliği205411204019-20
19MKE Ankaragücü205312253418-9
20BB Erzurumspor204511193517-16
21Denizlispor203512193814-19

Süper Lig 19. hafta Fikstür sonuçları

15.01.2021Gençlerbirliği1-3Fatih Karagümrük
16.01.2021Antalyaspor1-1Trabzonspor
16.01.2021Başakşehir FK1-1Sivasspor
16.01.2021Konyaspor2-3Göztepe
16.01.2021Gaziantep FK2-1Kayserispor
17.01.2021Yeni Malatyaspor4-1Çaykur Rizespor
17.01.2021Denizlispor0-2Hatayspor
17.01.2021Beşiktaş2-0Galatasaray
18.01.2021Kasımpaşa1-2BB Erzurumspor
18.01.2021Fenerbahçe3-1MKE Ankaragücü
Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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