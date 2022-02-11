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Medipol Başakşehir 2 – 0 Gaziantep | Maç sonucu, özeti

Başakşehir, Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Gaziantep FK'yı yeni transferleri Pizzi ve Serdar Gürler'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir 2 – 0 Gaziantep | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.

Gaziantep FK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

15. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Chadli'nin pasıyla topla buluşan Pizzi, rakibinden kurtulup ceza yayı önünden şutunu çekti. Kaleci Günay'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

24. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Pizzi orta sahada topla buluştu, süratle rakip kaleye ilerleyen Pizzi, ceza sahasına girmeden şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

29. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Gaziantep'in gelişen atağında savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden Muhammed çok sert vurdu. Kaleci Volkan'dan seken topu Epureanu kafa ile kornere yolladı.

34. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Gaziantep savunmasında Ertuğrul Ersoy'un ayağı kayınca Okaka topu kaptı. Okaka, pasını Trezeguet'ye attı. Trezeguet'nin de bekletmeden pasıyla topla buluşan Pizzi, ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu attı, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Medipol Başakşehir 2 – 0 Gaziantep | Maç sonucu, özeti

71. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, ön direğe gelen topa Muhammed kafayı vurdu, rakibine çarpan top tekrar Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed'in altı pas önünden şutunda, Ndayishimiye'ye de çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.

76. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Merkel'in ceza sahasına yolladığı topu Oğuz Ceylan kontrol etti. Oğuz'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Volkan'ın da temas ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

84. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Okaka, sağdan bindiren Serdar'a pasını attı. Serdar ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top üstten auta gitti.

85. dakikada konuk ekip etkili geldi. Solda topla buluşan Merkel'in arka direğe ortasında Oğuz Ceylan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

87. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sol kanattan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunda rakibine çarpan top arka direğe havalandı, Serdar Gürler yakın mesafeden kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.

Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.

Medipol Başakşehir 2 – 0 Gaziantep | Maç sonucu, özeti

Bölge Gündem Editör Ekibi
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