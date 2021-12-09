Medipol Başakşehir 2 - 1 Kasımpaşa | Maç sonucu, özeti | Mahmut Tekdemir attı, Başakşehir, Kasımpaşa'yı devirdi

Her geçen hafta heyecan dozunun daha da arttığı Spor Toto Süper Lig'de futbol şöleni 16. hafta müsabakaları ile devam etti. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa takımları karşı karşıya geldi.

17. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Ömer Ali'nin pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli'nin sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz sona erdi.

53. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Hasan Ali Kaldırım'ın şutunda Harun köşeye giden topu çeldi. Altı pas önünde boşta kalan topu kontrol eden Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

78. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Hadergjonaj'ın altı pas önüne yaptığı sert ortaya Hajradinovic kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.

82. dakikada Kasımpaşa ikinci golüne çok yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Jorgensen müsait pozisyonda kafayı vurdu, kaleci Muhammed ayağıyla topu kornere çeldi.

90+2. dakikada ev sahibi takım bir kez daha öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Chadli'nin ön direğe gönderdiği topa Okaka dokunamadı, kaleci Harun'dan dan seken meşin yuvarlak ceza sahasında boşta kaldı. Altı pas önünde topu önünde bulan Mahmut, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.

Mücadele, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Başakşehir- Kasımpaşa maçının özetini izlemek için tıklayınız.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 90+8 Lima), Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Visca, Deniz Türüç (Dk. 77 Tolga Ciğerci), Chadli, Okaka

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Bruma (Dk. 67 Brecka), Donk, Yusuf Erdoğan (Dk. 80 Ben Quanes), Varga (Dk. 67 Hajradinovic), Evren Eren Elmalı, Tarkan Serbest (Dk. 46 Doğucan Haspolat), Eysseric, Travnik, Umut Bozok (Dk. 67 Jorgensen)

Goller: Dk. 53 Visca, 90+2 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 45 Duarte, Dk. 85 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 76 Travnik, Dk. 84 Hajradinovic, Dk. 90+7 Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)