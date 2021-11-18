Medipol Başakşehir 2-1 Sivasspor | Maç sonucu, özeti Medipol Başakşehir Süper Ligin 13.haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek haftayı üç puanla kapattı. Ev sahibi takım bu galibiyetle ligde üst üste 5.galibiyetini elde ederken Sivasspor galibiyet hasreti ise 6 maça yükseldi.

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Maçın 5. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan ceza sahasına giren Chadli'nin penaltı noktasına gönderdiği topa Mahmut gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı. 17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Okaka'nın pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0. 24. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Hasan Ali'nin pasıyla topla buluşan Chadli, sol kanattan ceza sahasına girdi. Belçikalı oyuncu, altı pas önündeki Mahmut'a pasını gönderdi. Mahmut, topu düzeltip sol ayağıyla sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-0. 37. dakikada konuk ekip etkili geldi. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan kullandığı taç atışında, savunmadan seken top yükseklik kazandı. Ceza sahasında boşta kalan Henrique göğsüyle topu düzeltip şutunu attı, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor maçının özetini izlemek için tıklayınız. 58. dakikada Demir Grup Sivasspor penaltı kazandı. Hakem Mete Kalkavan, Hasan Ali Kaldırım'ın ceza alanında topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. 59'uncu dakikada konuk ekip, farkı 1'e indirdi. Penaltıyı kullanan Pedro Henrique, topu ve kaleci Volkan Babacan'ı ayrı köşelere gönderdi: 2-1. 81. dakikada konuk ekibin sağ kanattan gelişen atağında Kerem Atakan Kesgin'in ortasında Pedro Henrique, kafayla topu indirdi. Ceza alanında topu önünde bulan Leke James'in sağ çaprazdan dönerek şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. Mücadeleyi ev sahibi takım, 2-1 kazandı. Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 73 Lima), Mahmut Tekdemir (Dk. 79 Zulj), Tolga Ciğerci, Gulbrandsen (Dk. 73 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 61 Caiçara), Chadli, Okaka Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Erdoğan Yeşilyurt), Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Hakan Arslan (Dk. 46 Kerem Atakan Kesgin), Ulvestad (Dk. 90+2 Camara), Fajr, Pedro Henrique (Dk. 90 Özkan Yiğiter), Gradel, Kayode (Dk. 65 Leke James) Goller: Dk. 17 Gulbrandsen, Dk. 24 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 59 Pedro Henrique (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor) Sarı kartlar: Dk. 42 Ömer Ali Şahiner, Dk. 74 Tolga Ciğerci, Dk. 78 Chadli, Dk. 90+2 Duarte, Dk. 90+6 Okaka (Medipol Başakşehir), Dk. 71 Goutas, Dk. 89 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor) medipol başakşehirSivasspor Kulübüspor toto süper lig