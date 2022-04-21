Ankara Keçiörengücü 1 - 0 Nasadoge Menemenspor| Maç sonucuSpor Toto 1.Lig: Kocaelispor 2 - 1 Manisa FK | Maç sonucuMedipol Başakşehir 3 - 0 Atakaş Hatayspor | Maç sonucuYeni Malatyaspor 2 – 3 İttifak Holding Konyaspor | Maç sonucu"Ben işteyken kocam porno izliyor" İlişki terapisti Selin Karacehennem'in verdiği taktik dikkat çekti! "Onlar profesyonel o...lar"Mehmet Dinçerler ile imam nikahlı olduğu söylenen Hadise'den evlenmeden çocuk yapanlara büyük gönderme! Sözleri olay yaratacak!Polis memuru Zafer Mat’a acı veda! Şehidin cenazesinde gözyaşları sel olduSüper Loto sonuçları 24 Nisan 2022 Pazar| 24.04.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı24 Nisan 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 24.04.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıSon dakika: 24 Nisan 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Medipol Başakşehir 3 - 0 Atakaş Hatayspor | Maç sonucu

Medipol Başakşehir 3 - 0 Atakaş Hatayspor | Maç sonucu

 Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

Medipol Başakşehir 3 - 0 Atakaş Hatayspor | Maç sonucu

 Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.

58. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan hızla hücuma çıkan Lobzhanidze ceza sahasına girdi, yerden altı pas içine gönderdiği sert topa, El Kaabi kayarak vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sol kanattan Lima'nın ortasında, Hatay savunmasında Sackey'nin ters vuruşunu kaleci Mohamedi elinden kaçırdı. Arka direkte topu kontrol eden Deniz Türüç, kafasıyla düzelttiği meşin yuvarlağı yakın mesafeden ağlara yolladı: 1-0.

77. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahasına hareketlenen Mahmut Tekdemir'e yerden pasını attı. İki rakibinin arasında topu kontrol eden Mahmut, sol ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 2-0.

89. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Hatayspor ceza sahasının önünden kazanılan frikikte Deniz Türüç topun başına geçti. Kaleyi sağ çaprazdan gören bölgeden frikiği kullanan Deniz, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 3-0.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-0 kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT