Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin üzerinden 3 ay geçti. Futbolseverler bu süre içerisinde ligde yeni sezonu merakla bekliyor. Süper Lig'de ise maraton ilk hafta maçlarıyla başlıyor. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar Medipol Başakşehir - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir ile Alanyaspor arasındaki mücadele 15 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.15'de başlayacak. İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyum'unda oynanacak bu karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak yayınlanacak.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu bu mücadeleyi yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Turgut Doman olacak.