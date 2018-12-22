Medipol Başakşehir- Alanyaspor maçı sonuçlandı | İşte maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve bu sonuçla lider Medipol Başakşehir ilk yarının son karşılaşmasında Alanya'da 2 puan bıraktı ve ilk devreyi 35 puanla lider bitirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Medipol Başakşehir topa daha fazla sahip olan taraf olurken ilk büyük tehlike Aytemiz Alanyaspor'dan geldi. 34. dakikada sağ kanatta Edin Visca'nın kaptırdığı topla hızlı atak fırsatı yakalayan Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca kaleyi cepheden gören pozisyonda şutunu gönderdi ancak kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

EDIN VISCA TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

Medipol Başakşehir 41. dakikada Manuel da Costa'nın defansın arkasına gönderdiği ara pasa iyi hareketlenen Edin Visca'nın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı ve ilk yarı bu golle Medipol Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

FERNANDES SKORU EŞİTLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında Medipol Başakşehir'in baskısını kırmayı başaran Aytemiz Alanyaspor daha etkili olan taraftı. Aytemiz Alanyaspor, 63. dakikada kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Villafanez'in ortasına iyi yükselen Junior Fernandes'in golüyle skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

Gelen beraberlik golünden sonra moral bulan ev sahibi ekip Aytemiz Alanyaspor, 75. dakikada üst üste pozisyonlar yakaladı. Önce Efecan Karaca, sonra Lucas Villafanez ile pozisyonlar yakalayan Aytemiz Alanyaspor'a savunma ve kaleci Mert Günok izin vermedi.

WELINTON SOUZA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Aytemiz Alanyaspor'da 86. dakikada Welinton Souza, Arda Turan'a yaptığı sert müdahale sonucu kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında galibiyet golü için baskı yapan Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor savunmasını aşamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve ilk yarının kapanış mücadelesinde puanlar paylaşıldı.

Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 35'e, Aytemiz Alanyaspor ise 18'e yükseltti.