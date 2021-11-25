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Medipol Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam edecek. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Altay karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Medipol Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Medipol Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Altay karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Medipol Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir  - Altay maçı 26 Kasım 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir  - Altay maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ALTAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Medipol Başakşehir  - Altay maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Bülent Birincioğlu görev alacak.

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