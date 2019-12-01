Medipol Başakşehir - Antalyaspor: 2-0

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet Metin

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Clichy, Epureanu, Ponck, Behich (Dk. 58 Kerim Frei), İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Elia (Dk. 85 Arda Turan), Berkay Özcan (Dk. 46 Aleksic), Visca, Crivelli

ANTALYASPOR: Ferhat - Nazım Sangare, Celustka, Diego, Tarık Çamdal, Charles, Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Dk. 66 Gustavo Blanco), Doğukan Sinik, Aatif (Dk. 78 Fredy), Mukairu

GOLLER: Dk. 60 Clichy, Dk. 63 Aleksic (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Crivelli (Medipol Başakşehir) - Charles, Diego, Celustka (Antalyaspor)

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Medipol Başakşehir, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 60'ıncı dakikada Clichy ve 63'üncü dakikada Aleksic'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla Başakşehir puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla 2'nci sıraya yerleşti. Antalyaspor ise galibiyet hasretini 6 maça çıkararak 12 puanda kaldı.

8'inci dakikada Doğukan'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

36'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Sangare pasını Ufuk'a çıkardı. Bu oyuncunun sağ ayağıyla plase şutu kaleci Mert'te kaldı.

41'inci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Visca'nın ceza sahasına yerden yolladığı pasta topla buluşan Berkay'ın sağ ayağıyla yaptığı şutunu kaleci Ferhat son anda kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

54'üncü dakikada İrfan Can'ın ceza sahasına yükselttiği topa hareketlenen Aleksic'in bekletmeden tek vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

60'ıncı dakikada Visca, ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta pasını Aleksic'e çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Ferhat topu son anda kornere tokatladı.

60'ıncı Başakşehir golü buldu. İrfan Can'ın sağ kanattan ortasında Elia'nın dokunuşuyla ceza sahası dışına açılan topa Clichy gelişine sol çaprazda yerden sert ve düzgün vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

63'üncü dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Clichy'nin sol kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Aleksic'in şutu savunmaya çarptı ve filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Medipol Başakşehir, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Kaynak: DHA