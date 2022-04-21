Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 34.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Medipol Başakşehir –Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 34.haftasındaki Medipol Başakşehir - Atakaş Hatayspor maçı 24 Nisan 2022 Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Maçı yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.