Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 37. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 25.04.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:
|Medipol Başakşehir
|Aytemiz Alanyaspor
|0
|0
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Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 16:00
Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri
Özgür Yankaya(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Yakup Özhan(avar)
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir İlk 11
1. Volkan Babacan, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 28. Tolga Ciğerci, 33. Uğur Uçar, 42. Ömer Ali Şahiner
Yedekler
34. Fehmi Mert Günok, 74. Kıvanç Koral, 5. Mehmet Topal, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 10. Berkay Özcan, 11. Nacer Chadlı, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo
Teknik Sorumlu
Aykut Kocaman
Goller
{homeGoal}
Kartlar
Sarı Kart Edın Vısca 38.dk
Oyundan Çıkanlar
Uğur Uçar 77.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 87.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 77.dk
Oyuna Girenler
Bolı Bolıngolı Mbombo 77.dk, Berkay Özcan 87.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 77.dk
Aytemiz Alanyaspor İlk 11
28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 31. Georgıos Tzavellas, 75. Tayfur Bingöl, 91. Davıdson Da Luz Pereıra
Yedekler
30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 27. Umut Güneş, 92. Damıan Kadzıor
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
{awayCard}
Oyundan Çıkanlar
Efecan Karaca 86.dk, Mustafa Pektemek 86.dk, Salih Uçan 90+2.dk, Efkan Bekiroğlu 90+2.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 77.dk
Oyuna Girenler
Damıan Kadzıor 86.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 86.dk, Ceyhun Gülselam 90+2.dk, Umut Güneş 90+2.dk, Emmanouıl Sıopıs 77.dk
Süper Lig 37. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|35
|23
|6
|6
|75
|36
|75
|39
|2
|Galatasaray
|35
|21
|6
|8
|67
|33
|69
|34
|3
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|4
|Trabzonspor
|36
|17
|12
|7
|44
|33
|63
|11
|5
|Alanyaspor
|36
|16
|8
|12
|55
|39
|56
|16
|6
|Hatayspor
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|54
|14
|7
|Sivasspor
|35
|12
|16
|7
|48
|41
|52
|7
|8
|Gaziantep FK
|35
|13
|12
|10
|53
|45
|51
|8
|9
|Fatih Karagümrük
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|50
|7
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Konyaspor
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|42
|-3
|12
|Çaykur Rizespor
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|42
|-11
|13
|Antalyaspor
|36
|9
|15
|12
|36
|48
|42
|-12
|14
|Yeni Malatyaspor
|35
|9
|13
|13
|42
|47
|40
|-5
|15
|MKE Ankaragücü
|35
|10
|8
|17
|43
|56
|38
|-13
|16
|Kasımpaşa
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|37
|-14
|17
|Başakşehir FK
|35
|9
|10
|16
|37
|53
|37
|-16
|18
|BB Erzurumspor
|36
|9
|10
|17
|39
|60
|37
|-21
|19
|Kayserispor
|35
|8
|11
|16
|27
|46
|35
|-19
|20
|Gençlerbirliği
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|35
|-25
|21
|Denizlispor
|35
|6
|10
|19
|33
|60
|28
|-27
Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları
|23.04.2021
|Gençlerbirliği
|2-1
|Çaykur Rizespor
|24.04.2021
|Beşiktaş
|3-1
|Kayserispor
|24.04.2021
|Denizlispor
|1-1
|Sivasspor
|24.04.2021
|Konyaspor
|0-0
|Hatayspor
|24.04.2021
|Trabzonspor
|2-0
|Fatih Karagümrük
|24.04.2021
|Antalyaspor
|0-1
|Galatasaray
|25.04.2021
|Başakşehir FK
|0-0
|Alanyaspor
|25.04.2021
|Gaziantep FK
|2-3
|BB Erzurumspor
|25.04.2021
|Yeni Malatyaspor
|2-1
|MKE Ankaragücü
|25.04.2021
|Fenerbahçe
|Kasımpaşa