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Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 25.04.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu?

Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR AYTEMİZ ALANYASPOR
Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor
0 0

Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 16:00

Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Yakup Özhan(avar)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 28. Tolga Ciğerci, 33. Uğur Uçar, 42. Ömer Ali Şahiner

Yedekler

34. Fehmi Mert Günok, 74. Kıvanç Koral, 5. Mehmet Topal, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 10. Berkay Özcan, 11. Nacer Chadlı, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

{homeGoal}

Kartlar

Sarı Kart Edın Vısca 38.dk

Oyundan Çıkanlar

Uğur Uçar 77.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 87.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 77.dk

Oyuna Girenler

Bolı Bolıngolı Mbombo 77.dk, Berkay Özcan 87.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 77.dk

AYTEMİZ ALANYASPORAytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 31. Georgıos Tzavellas, 75. Tayfur Bingöl, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 27. Umut Güneş, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Goller

{awayGoal}

Kartlar

{awayCard}

Oyundan Çıkanlar

Efecan Karaca 86.dk, Mustafa Pektemek 86.dk, Salih Uçan 90+2.dk, Efkan Bekiroğlu 90+2.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 77.dk

Oyuna Girenler

Damıan Kadzıor 86.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 86.dk, Ceyhun Gülselam 90+2.dk, Umut Güneş 90+2.dk, Emmanouıl Sıopıs 77.dk

Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş35236675367539
2Galatasaray35216867336934
3Fenerbahçe34216761346927
4Trabzonspor361712744336311
5Alanyaspor361681255395616
6Hatayspor351591157435414
7Sivasspor35121674841527
8Gaziantep FK351312105345518
9Fatih Karagümrük351311114942507
10Göztepe351211125148473
11Konyaspor35101213424542-3
12Çaykur Rizespor35101213455642-11
13Antalyaspor3691512364842-12
14Yeni Malatyaspor3591313424740-5
15MKE Ankaragücü3510817435638-13
16Kasımpaşa3591016375137-14
17Başakşehir FK3591016375337-16
18BB Erzurumspor3691017396037-21
19Kayserispor3581116274635-19
20Gençlerbirliği359818366135-25
21Denizlispor3561019336028-27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları

23.04.2021Gençlerbirliği2-1Çaykur Rizespor
24.04.2021Beşiktaş3-1Kayserispor
24.04.2021Denizlispor1-1Sivasspor
24.04.2021Konyaspor0-0Hatayspor
24.04.2021Trabzonspor2-0Fatih Karagümrük
24.04.2021Antalyaspor0-1Galatasaray
25.04.2021Başakşehir FK0-0Alanyaspor
25.04.2021Gaziantep FK2-3BB Erzurumspor
25.04.2021Yeni Malatyaspor2-1MKE Ankaragücü
25.04.2021Fenerbahçe Kasımpaşa
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