Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. maç 0-0 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 25.04.2021 16:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor Maç Sonucu Ne Oldu? Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maç sonucu: Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor 0 0 Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Maçının Özeti İçin Tıklayın Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 16:00

Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor Maçının Hakemleri

Özgür Yankaya(hakem), Kerem Ersoy(1. Yardımcı Hakem), Deniz Caner Özaral(2. Yardımcı Hakem), Çağdaş Altay(dördüncü Hakem), Halil Umut Meler(var), Yakup Özhan(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 2. Leonardo Campos Duarte Da Sılva, 6. Alexandru Epureanu, 7. Edın Vısca, 8. Danijel Aleksic, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 21. Mahmut Tekdemir, 22. Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen, 28. Tolga Ciğerci, 33. Uğur Uçar, 42. Ömer Ali Şahiner

Yedekler

34. Fehmi Mert Günok, 74. Kıvanç Koral, 5. Mehmet Topal, 9. Antenor Junıor Fernandes Da Sılva Vıtorıa, 10. Berkay Özcan, 11. Nacer Chadlı, 14. Okechukwu Godson Azubuıke, 24. Ravil Tagir, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı, 63. Bolı Bolıngolı Mbombo

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Edın Vısca 38.dk

Oyundan Çıkanlar

Uğur Uçar 77.dk, Gıulıano Vıctor De Paula 87.dk, Fredrık Aasmundrud Guldbrandsen 77.dk

Oyuna Girenler

Bolı Bolıngolı Mbombo 77.dk, Berkay Özcan 87.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 77.dk

Aytemiz Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor İlk 11

28. Jose Carlos Coentrao Marafona, 5. Fatih Aksoy, 7. Efecan Karaca, 8. Salih Uçan, 19. Mustafa Pektemek, 21. Jacques François Moubandje, 22. Berkan İsmail Kutlu, 23. Efkan Bekiroğlu, 31. Georgıos Tzavellas, 75. Tayfur Bingöl, 91. Davıdson Da Luz Pereıra

Yedekler

30. Serkan Kırıntılı, 3. Ahmet Gülay, 4. Alpay Çelebi, 6. Ceyhun Gülselam, 9. Adam Fernando Bareıro Gamarra, 24. Juan Francısco Moreno Fuertes, 26. Emmanouıl Sıopıs, 27. Umut Güneş, 92. Damıan Kadzıor

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

Efecan Karaca 86.dk, Mustafa Pektemek 86.dk, Salih Uçan 90+2.dk, Efkan Bekiroğlu 90+2.dk, Davıdson Da Luz Pereıra 77.dk

Oyuna Girenler

Damıan Kadzıor 86.dk, Adam Fernando Bareıro Gamarra 86.dk, Ceyhun Gülselam 90+2.dk, Umut Güneş 90+2.dk, Emmanouıl Sıopıs 77.dk

Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 35 23 6 6 75 36 75 39 2 Galatasaray 35 21 6 8 67 33 69 34 3 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 4 Trabzonspor 36 17 12 7 44 33 63 11 5 Alanyaspor 36 16 8 12 55 39 56 16 6 Hatayspor 35 15 9 11 57 43 54 14 7 Sivasspor 35 12 16 7 48 41 52 7 8 Gaziantep FK 35 13 12 10 53 45 51 8 9 Fatih Karagümrük 35 13 11 11 49 42 50 7 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Konyaspor 35 10 12 13 42 45 42 -3 12 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 42 -11 13 Antalyaspor 36 9 15 12 36 48 42 -12 14 Yeni Malatyaspor 35 9 13 13 42 47 40 -5 15 MKE Ankaragücü 35 10 8 17 43 56 38 -13 16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 37 -14 17 Başakşehir FK 35 9 10 16 37 53 37 -16 18 BB Erzurumspor 36 9 10 17 39 60 37 -21 19 Kayserispor 35 8 11 16 27 46 35 -19 20 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 35 -25 21 Denizlispor 35 6 10 19 33 60 28 -27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları