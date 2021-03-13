Medipol Başakşehir, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 30. hafta maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 30. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 12.03.2021 19:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Medipol Başakşehir, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu? Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Medipol Başakşehir, Beşiktaş maç sonucu: Medipol Başakşehir Beşiktaş 2 3 Medipol Başakşehir Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın Medipol Başakşehir, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.03.2021 19:00

Medipol Başakşehir Beşiktaş Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Zorbay Küçük(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Ekrem Kan(avar)

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı

Yedekler

34. Fehmi Mert Günok, 13. Ahmet Said Kıvanç, 7. Edın Vısca, 19. Demba Ba, 24. Ravil Tagir, 28. Tolga Ciğerci, 33. Uğur Uçar, 42. Ömer Ali Şahiner, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

Deniz Türüç,52.dk (h), Demba Ba,76.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Hasan Ali Kaldırım 60.dk, Sarı Kart Tolga Ciğerci 88.dk, Sarı Kart Danijel Aleksic 46.dk

Oyundan Çıkanlar

Gıulıano Vıctor De Paula 68.dk, Danijel Aleksic 68.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 68.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 68.dk

Oyuna Girenler

Tolga Ciğerci 68.dk, Edın Vısca 68.dk, Demba Ba 68.dk, Ömer Ali Şahiner 68.dk

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Goller

Cyle Chrıstopher Ların,42.dk (f), Welınton Souza Sılva,68.dk (h), Josef De Souza Dıas,84.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Adem Ljajıc 60.dk

Oyundan Çıkanlar

Atıba Hutchınson 85.dk, Cyle Chrıstopher Ların 85.dk, Adem Ljajıc 71.dk, Rachıd Ghezzal 90+3.dk

Oyuna Girenler

Oğuzhan Özyakup 85.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 85.dk, Necip Uysal 71.dk, Dorukhan Toköz 90+3.dk

Süper Lig 30. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 28 20 3 5 62 29 63 33 2 Galatasaray 28 18 4 6 55 23 58 32 3 Fenerbahçe 28 18 4 6 52 28 58 24 4 Trabzonspor 28 15 6 7 35 29 51 6 5 Alanyaspor 28 13 7 8 44 28 46 16 6 Hatayspor 28 13 7 8 48 35 46 13 7 Gaziantep FK 28 11 10 7 40 32 43 8 8 Fatih Karagümrük 28 11 8 9 43 37 41 6 9 Göztepe 28 10 9 9 40 33 39 7 10 Antalyaspor 28 7 15 6 26 31 36 -5 11 Sivasspor 27 7 13 7 31 32 34 -1 12 Konyaspor 27 8 8 11 33 34 32 -1 13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 31 -4 14 Kayserispor 27 8 7 12 22 32 31 -10 15 Kasımpaşa 28 8 6 14 31 44 30 -13 16 Başakşehir FK 29 7 8 14 32 48 29 -16 17 Çaykur Rizespor 27 6 10 11 31 44 28 -13 18 MKE Ankaragücü 27 7 5 15 31 45 26 -14 19 BB Erzurumspor 28 6 8 14 27 46 26 -19 20 Denizlispor 27 6 6 15 26 48 24 -22 21 Gençlerbirliği 27 5 6 16 22 49 21 -27

Süper Lig 30. hafta Fikstür sonuçları