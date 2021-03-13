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Medipol Başakşehir, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 30. hafta maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 30. hafta maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 30. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 12.03.2021 19:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Medipol Başakşehir, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?

Medipol Başakşehir - Beşiktaş Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maç sonucu:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ
Medipol Başakşehir Beşiktaş
2 3

Medipol Başakşehir Beşiktaş Maçının Özeti İçin Tıklayın

Medipol Başakşehir, Beşiktaş maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

12.03.2021 19:00

Medipol Başakşehir Beşiktaş Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Zorbay Küçük(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Ekrem Kan(avar)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİRMedipol Başakşehir

Medipol Başakşehir İlk 11

1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı

Yedekler

34. Fehmi Mert Günok, 13. Ahmet Said Kıvanç, 7. Edın Vısca, 19. Demba Ba, 24. Ravil Tagir, 28. Tolga Ciğerci, 33. Uğur Uçar, 42. Ömer Ali Şahiner, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 88. Cemali Sertel

Teknik Sorumlu

Aykut Kocaman

Goller

Deniz Türüç,52.dk (h), Demba Ba,76.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Hasan Ali Kaldırım 60.dk, Sarı Kart Tolga Ciğerci 88.dk, Sarı Kart Danijel Aleksic 46.dk

Oyundan Çıkanlar

Gıulıano Vıctor De Paula 68.dk, Danijel Aleksic 68.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 68.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 68.dk

Oyuna Girenler

Tolga Ciğerci 68.dk, Edın Vısca 68.dk, Demba Ba 68.dk, Ömer Ali Şahiner 68.dk

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda

Yedekler

97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Goller

Cyle Chrıstopher Ların,42.dk (f), Welınton Souza Sılva,68.dk (h), Josef De Souza Dıas,84.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Adem Ljajıc 60.dk

Oyundan Çıkanlar

Atıba Hutchınson 85.dk, Cyle Chrıstopher Ların 85.dk, Adem Ljajıc 71.dk, Rachıd Ghezzal 90+3.dk

Oyuna Girenler

Oğuzhan Özyakup 85.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 85.dk, Necip Uysal 71.dk, Dorukhan Toköz 90+3.dk

Süper Lig 30. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş28203562296333
2Galatasaray28184655235832
3Fenerbahçe28184652285824
4Trabzonspor2815673529516
5Alanyaspor28137844284616
6Hatayspor28137848354613
7Gaziantep FK28111074032438
8Fatih Karagümrük2811894337416
9Göztepe2810994033397
10Antalyaspor287156263136-5
11Sivasspor277137313234-1
12Konyaspor278811333432-1
13Yeni Malatyaspor2871011353931-4
14Kayserispor278712223231-10
15Kasımpaşa288614314430-13
16Başakşehir FK297814324829-16
17Çaykur Rizespor2761011314428-13
18MKE Ankaragücü277515314526-14
19BB Erzurumspor286814274626-19
20Denizlispor276615264824-22
21Gençlerbirliği275616224921-27

Süper Lig 30. hafta Fikstür sonuçları

12.03.2021Başakşehir FK2-3Beşiktaş
13.03.2021Çaykur Rizespor Hatayspor
13.03.2021Kayserispor Galatasaray
13.03.2021Alanyaspor Antalyaspor
13.03.2021Sivasspor Fatih Karagümrük
14.03.2021MKE Ankaragücü Göztepe
14.03.2021BB Erzurumspor Trabzonspor
14.03.2021Gaziantep FK Denizlispor
14.03.2021Fenerbahçe Gençlerbirliği
15.03.2021Kasımpaşa Konyaspor
Tayfun Altuntaş
Editör
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