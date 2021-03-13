Medipol Başakşehir, Beşiktaş Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 30. hafta maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 30. hafta maçında Medipol Başakşehir, Beşiktaş ile karşılaştı. maç 2-3 sona erdi. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 30. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş ile 12.03.2021 19:00'da karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Medipol Başakşehir, Beşiktaş Maç Sonucu Ne Oldu?
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Medipol Başakşehir, Beşiktaş maç sonucu:
|Medipol Başakşehir
|Beşiktaş
|2
|3
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Medipol Başakşehir, Beşiktaş maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Başakşehir Fatih Terim - İstanbul - Başakşehir
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
12.03.2021 19:00
Medipol Başakşehir Beşiktaş Maçının Hakemleri
Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Zorbay Küçük(dördüncü Hakem), Mustafa Öğretmenoğlu(var), Ekrem Kan(avar)
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir İlk 11
1. Volkan Babacan, 3. Hasan Ali Kaldırım, 4. Rafael Pereıra Da Sılva, 5. Mehmet Topal, 6. Alexandru Epureanu, 8. Danijel Aleksic, 10. Berkay Özcan, 20. Gıulıano Vıctor De Paula, 23. Deniz Türüç, 26. Carlos Dos Santos Rodrıgues, 27. Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı
Yedekler
34. Fehmi Mert Günok, 13. Ahmet Said Kıvanç, 7. Edın Vısca, 19. Demba Ba, 24. Ravil Tagir, 28. Tolga Ciğerci, 33. Uğur Uçar, 42. Ömer Ali Şahiner, 55. Youssuf Ndayıshımıye, 88. Cemali Sertel
Teknik Sorumlu
Aykut Kocaman
Goller
Deniz Türüç,52.dk (h), Demba Ba,76.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hasan Ali Kaldırım 60.dk, Sarı Kart Tolga Ciğerci 88.dk, Sarı Kart Danijel Aleksic 46.dk
Oyundan Çıkanlar
Gıulıano Vıctor De Paula 68.dk, Danijel Aleksic 68.dk, Enzo Vıto Gabrıel Crıvellı 68.dk, Rafael Pereıra Da Sılva 68.dk
Oyuna Girenler
Tolga Ciğerci 68.dk, Edın Vısca 68.dk, Demba Ba 68.dk, Ömer Ali Şahiner 68.dk
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 5. Josef De Souza Dıas, 13. Atıba Hutchınson, 14. Vıncent Aboubakar, 17. Cyle Chrıstopher Ların, 18. Rachıd Ghezzal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 23. Welınton Souza Sılva, 24. Domagoj Vıda
Yedekler
97. Utku Yuvakuran, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 10. Oğuzhan Özyakup, 19. Ajdın Hasıc, 20. Necip Uysal, 26. Dorukhan Toköz, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı
Teknik Sorumlu
Goller
Cyle Chrıstopher Ların,42.dk (f), Welınton Souza Sılva,68.dk (h), Josef De Souza Dıas,84.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Adem Ljajıc 60.dk
Oyundan Çıkanlar
Atıba Hutchınson 85.dk, Cyle Chrıstopher Ların 85.dk, Adem Ljajıc 71.dk, Rachıd Ghezzal 90+3.dk
Oyuna Girenler
Oğuzhan Özyakup 85.dk, Georges Kevın Nkoudou Mbıda 85.dk, Necip Uysal 71.dk, Dorukhan Toköz 90+3.dk
Süper Lig 30. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|28
|20
|3
|5
|62
|29
|63
|33
|2
|Galatasaray
|28
|18
|4
|6
|55
|23
|58
|32
|3
|Fenerbahçe
|28
|18
|4
|6
|52
|28
|58
|24
|4
|Trabzonspor
|28
|15
|6
|7
|35
|29
|51
|6
|5
|Alanyaspor
|28
|13
|7
|8
|44
|28
|46
|16
|6
|Hatayspor
|28
|13
|7
|8
|48
|35
|46
|13
|7
|Gaziantep FK
|28
|11
|10
|7
|40
|32
|43
|8
|8
|Fatih Karagümrük
|28
|11
|8
|9
|43
|37
|41
|6
|9
|Göztepe
|28
|10
|9
|9
|40
|33
|39
|7
|10
|Antalyaspor
|28
|7
|15
|6
|26
|31
|36
|-5
|11
|Sivasspor
|27
|7
|13
|7
|31
|32
|34
|-1
|12
|Konyaspor
|27
|8
|8
|11
|33
|34
|32
|-1
|13
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|10
|11
|35
|39
|31
|-4
|14
|Kayserispor
|27
|8
|7
|12
|22
|32
|31
|-10
|15
|Kasımpaşa
|28
|8
|6
|14
|31
|44
|30
|-13
|16
|Başakşehir FK
|29
|7
|8
|14
|32
|48
|29
|-16
|17
|Çaykur Rizespor
|27
|6
|10
|11
|31
|44
|28
|-13
|18
|MKE Ankaragücü
|27
|7
|5
|15
|31
|45
|26
|-14
|19
|BB Erzurumspor
|28
|6
|8
|14
|27
|46
|26
|-19
|20
|Denizlispor
|27
|6
|6
|15
|26
|48
|24
|-22
|21
|Gençlerbirliği
|27
|5
|6
|16
|22
|49
|21
|-27
Süper Lig 30. hafta Fikstür sonuçları
|12.03.2021
|Başakşehir FK
|2-3
|Beşiktaş
|13.03.2021
|Çaykur Rizespor
|Hatayspor
|13.03.2021
|Kayserispor
|Galatasaray
|13.03.2021
|Alanyaspor
|Antalyaspor
|13.03.2021
|Sivasspor
|Fatih Karagümrük
|14.03.2021
|MKE Ankaragücü
|Göztepe
|14.03.2021
|BB Erzurumspor
|Trabzonspor
|14.03.2021
|Gaziantep FK
|Denizlispor
|14.03.2021
|Fenerbahçe
|Gençlerbirliği
|15.03.2021
|Kasımpaşa
|Konyaspor