Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda haftanın açılış mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı izle | Bein Sports 1 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşmayı izlemek için Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI BEİNSPORTS 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports 1'i izlemek için Medipol Başakşehir - Beşiktaş Bein Sports 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mert Güzenge görev alacak.