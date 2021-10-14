Milli aranın tamamlanmasının ardından, Süper Lig'de futbol heyecanı 9. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda haftanın açılış mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı 15 Ekim 2021 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Mert Güzenge görev alacak.